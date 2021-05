Velasco Carballo: "No todo puede valer"

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Carlos Velasco Carballo (i) y el director del proyecto VAR, Carlos Clos Gómez (d) durante una rueda de prensa. EFE/Juan Carlos Hidalgo/Archivo

Madrid, 27 may (EFE).- Carlos Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), ha ensalzado la actuación de los colegiados esta temporada y ha pedido "respeto y un poco de reconocimiento" a este colectivo porque "no todo puede valer".

Velasco, que hizo balance de la temporada junto a Carlos Clos Gómez, responsable del Proyecto VAR, aseguró que había sido una campaña "muy difícil" para el colectivo arbitral porque, además de cuestiones como la pandemia, se había creado "un ruido en el entorno mucho mayor del deseado y sobre todo del que es bueno para la competición", sobre todo en el tramo final.

Así mismo, aun admitiendo el error en determinados momentos, manifestó que no se puede "convertir aciertos en escándalos".