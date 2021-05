Uruguay piensa en un "pasaporte sanitario" para el ingreso de turistas al país

Una persona recibe una vacuna contra la covid-19 el 31 de marzo de 2021. EFE/Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 26 may (EFE).- El Gobierno de Uruguay piensa en la implementación de un "pasaporte sanitario" que permita el ingreso al país de turistas que se encuentren vacunados y cumplan con determinados requisitos.

Así lo indicó este miércoles Nicolás Martinelli, asesor del presidente, Luis Lacalle Pou, quien destacó que las personas deberán tener las dos dosis, arribar al menos 15 días después de recibir la segunda y presentar un test de PCR negativo.

De esta forma, podrán llevar a cabo "cualquier actividad", según puntualizó en un hilo publicado en su cuenta de Twitter.

"Las actividades van a dividirse en: actividades de muy alto riesgo, de alto riesgo, de riesgo moderado, de bajo riesgo. Esta categorización será automática y a través de una tabla de ponderación que definirá un status sanitario para esa actividad en particular", subrayó.

Además, agregó que las personas también tendrán un "status sanitario" y se dividirán en diferentes grupos.

Días atrás, Lacalle Pou anunció que el Ejecutivo trabaja en la creación de un plan piloto con el que se busca que los uruguayos o residentes vacunados puedan ingresar a distintos espectáculos y que quienes no estén inoculados puedan hacerse un test rápido para asistir.

Hasta el momento, Uruguay mantiene las fronteras cerradas para turistas extranjeros.

De hecho, el verano austral de este país se vio fuertemente afectado por la medida de cerrar fronteras debido a la covid-19, ya que su fortaleza turística está fundamentada en los visitantes de los países vecinos, Argentina y Brasil.

Según el informe entregado este martes por el Sistema Nacional de Emergencias, Uruguay sumó en dicha jornada 3.979 casos nuevos tras procesarse 19.179 test y 51 fallecimientos por coronavirus SARS-CoV-2.

De esta forma, ahora Uruguay suma 271.859 casos con diagnóstico de coronavirus SARS-CoV-2 desde el comienzo de la pandemia, de los que 34.257 son personas que se encuentran cursando la enfermedad, 504 de estas ingresadas en centros de tratamientos intensivos (CTI) y 3.973 son los fallecidos.