Una vez acabada la docuserie... ¿Ha respondido Ortega Cano a Rocío Carrasco como aseguró en su día?

MADRID, 27 (CHANCE)



Tras el estreno de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' el pasado mes de marzo José Ortega Cano aseguró que no se pronunciaría sobre la serie documental de Rocío Carrasco hasta que se emitiesen los 12 capítulos, momento en el que tanto él como el resto de la familia - como José Antonio Rodríguez y Amador Mohedano - contestarían a las declaraciones de la hija de Rocío Jurado.



Dos meses después ese momento ha llegado y este miércoles veíamos el último episodio de la docuserie, en el que Rociíto ha hecho una declaración de intenciones confesando que, aunque haya perdido a sus dos hijos, contar por fin su verdad después de 20 años de silencio le ha venido muy bien. Con fuerzas renovadas, no duda que a partir de ahora cada vez estará mejor y conseguirá recuperarse de los problemas psicológicos que arrastra por el presunto acoso y maltrato continuado de Antonio David Flores en los últimos años con la intención de hundirla públicamente.



¿Ha cumplido Ortega Cano con su palabra y ha respondido a Rocío Carrasco tras el fin de su docuserie? Pues no, desgraciadamente. Y es que aunque pensábamos que el diestro se pronunciaría y contaría su opinión sobre el desgarrador testimonio de la hija de Rocío Jurado después de la emisión de su último capítulo no ha sido así y con un "gracias" deja claro que finalmente no dará la réplica a la mujer de Fidel Albiac.



Quizás el anuncio de que habrá una segunda parte del documental en la que Rocío se centrará en su relación con el propio Ortega Cano, sus hermanos Gloria Camila y José Fernando, y su familia materna - encabezada por sus tíos Amador y Gloria Mohedano - ha motivado que el maestro haya reconsiderado su postura y, por el momento, no vaya a contar qué le ha parecido la desgarradora verdad de la hija de Rocío Jurado.



Lo que sí ha confirmado Ortega es que este sábado estará, junto al resto de la familia, en el homenaje a 'La más grande' en Chipiona con motivo del 15 aniversario de muerte de la inolvidable artista. ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!