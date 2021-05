UE.- Un 58% de los españoles eliminaría las monedas de uno y dos céntimos

28-05-2013 Monedas de 1 y 2 céntimos de euro, podrían ser retiradas POLITICA MADRID ESPAÑA SOCIEDAD CENTRO ESPAÑOL DE INFORMACIÓN DEL COBRE



BRUSELAS, 27 (EUROPA PRESS)



Un 58% de los ciudadanos españoles eliminaría las monedas de uno y dos céntimos de euro y adoptaría un sistema de redondeo obligatorio en toda la eurozona para compras en tiendas y supermercados, según los resultados del Eurobarómetro publicado este jueves por la Comisión Europea.



Por contra, un 38% de los españoles encuestados a finales de marzo de este año no acabaría con la circulación de las monedas de menor valor, mientras que un 5% no tiene opinión al respecto.



En el conjunto de la eurozona, el porcentaje de ciudadanos que aboliría las monedas de uno y dos céntimos de euro es mayor que en España y alcanza el 67%, mientras que un tercio de los europeos que viven en países que utilizan la moneda común no daría ese paso.



Estos resultados de un nuevo Eurobarómetro en el que el 65% de los españoles declaran que el euro es positivo para el país, frente al 70% registrado a nivel de la eurozona. Además, un 81% de los españoles cree que la moneda común es algo "bueno" para la UE en conjunto.



Por otro lado, el 95% de los españoles considera que es "muy fácil" o "bastante fácil" distinguir y manejar los billetes de euro. El porcentaje cae al 91% cuando se efectúa la misma pregunta con respecto a las monedas.



La Comisión Europea está realizando una evaluación del impacto que tendría eliminar las monedas de uno y dos céntimos de euro y espera publicar al final de año su análisis al respecto. En particular, Bruselas quiere decidir si propone unificar en toda la eurozona el redondeo obligatorio de los precios para pagos en efectivo y si estaría justificado abolir las dos monedas de menos valor.



En la actualidad, cinco países (Finlandia, Países Bajos, Irlanda, Italia y Bélgica) con una población conjunta de 100 millones de personas, ya utilizan normas de redondeo para la suma final de las compras cuando el consumidor opta por pagar en efectivo.