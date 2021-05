Tesla Model 3 pierde lugar en lista ‘top’ de Consumer Reports

(Bloomberg) -- El sedán Model 3 de Tesla Inc. fue despojado de su lugar dentro de la lista de los mejores autos de 2021 de Consumer Reports, citando la pérdida temporal del frenado automático de emergencia y otras características de seguridad.

La influyente revista dijo este jueves que eliminó la designación después de que Tesla abandonara el radar como complemento a sus sensores basados en cámaras, una medida que suspendió temporalmente varios sistemas de seguridad avanzados.

“Si un conductor piensa que su vehículo tiene una característica de seguridad y no la tiene, eso cambia fundamentalmente el perfil de seguridad del vehículo”, dijo en un comunicado David Friedman, vicepresidente de defensa de Consumer Reports.

La revista dijo que su puntuación del Model 3 se redujo en tres puntos a 75, sin embargo, aún es suficiente para mantener su estado de “recomendado”. Consumer Reports dijo que Tesla no respondió a su solicitud de comentarios.

La medida se produce cuando la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de EE.UU. dejó de etiquetar ciertos vehículos utilitarios deportivos Modelo 3 y Modelo Y producidos a partir del 27 de abril como equipados con características como frenos de emergencia automáticos, advertencias de colisión frontal y sistemas de advertencia de cambio de carril.

Tesla dijo esta semana que a partir de este mes, los vehiculos Model 3 y Model Y fabricados para América del Norte ya no estarán equipados con radar. En cambio, la asistencia al conductor del piloto automático se basará principalmente en la visión de la cámara, lo que provocará la desactivación de algunas funciones de seguridad durante un período de transición no especificado.

El Model 3 de Tesla ganó su primera clasificación en la lista de los mejores autos de Consumer Reports el año pasado, una designación que la organización sin fines de lucro otorga a solo 10 autos, SUV y camionetas por año.

Nota Original:Tesla Model 3 Loses Coveted ‘Top Pick’ Consumer Reports Status

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.