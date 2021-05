Sassoli alaba el Fondo Europeo que sirve para dejar atrás la austeridad

EFE/EPA/ALEXANDROS VLACHOS

Atenas, 27 may (EFE).- El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, resaltó este jueves en Atenas la importancia del Fondo Europeo de Recuperación como instrumento para que la Unión Europea se recupere de las consecuencias de la pandemia sin estar sometida a las reglas de austeridad que crearon mucha desigualdad en algunos países.

Sassoli, quien se encuentra en la capital griega para participar en un evento de conmemoración del cuadragésimo aniversario de la adhesión de Grecia a la Comunidad Europea, recalcó que los 27 países solo pueden recuperarse y progresar "sin las reglas que existían en el pasado, que crearon muchas desigualdades".

"Lamentablemente, el Estado heleno y los ciudadanos griegos conocen muy bien, de primera mano, las consecuencias de estas normas, pero hace 15 meses todos decidimos que estas reglas no tenían la capacidad para hacer frente a la pandemia, y las suspendimos", dijo el político de centroizquierda italiano, durante una reunión con la presidenta de Grecia, Katerina Sakellaropulu.

"Ahora es el turno de los Parlamentos y Gobiernos nacionales de pensar y reflexionar sobre las nuevas reglas que deben adoptarse, pero nunca podremos volver a las viejas normas así como así", apostilló.

En una entrevista con el diario Kathimerini con motivo de su visita a Grecia, Sassoli calificó el fondo europeo de una herramienta tan útil que en el futuro podría convertirse en "algo permanente".

A su juicio, una de las lecciones de la pandemia de covid no es solo que las reglas de la austeridad no han servido, sino que Europa debe "mejorar el funcionamiento de la democracia", haciéndola mas eficiente.

Sassoli se reunió asimismo con el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, y con el presidente del Parlamento heleno, Konstantinos Tassulas.