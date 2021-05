República Dominicana y Haití buscan acuerdo sobre el uso de río fronterizo

Los cancilleres de República Dominicana, Roberto Álvarez (imagen), y de Haití, Claude Joseph (también primer ministro), encabezaron este jueves vía telemática la apertura del encuentro entre técnicos de medioambiente y agricultura de ambos países vecinos, poniendo de manifiesto su intención de encontrar una solución "duradera" al tema hídrico. EFE/ Orlando Barría /Archivo

Santo Domingo, 27 may (EFE).- Una comisión mixta bilateral de Haití y la República Dominicana trabaja en un acuerdo sobre el uso de las aguas del fronterizo río Masacre, a raíz de los trabajos de construcción de un canal de riego que se lleva a cabo del lado haitiano y que ha generado malestar en territorio dominicano.

El canal en cuestión se está excavando a la altura de la ciudad de Ouanaminthe (Juana Méndez), limítrofe con Dajabón, municipio dominicano en el que existen tres canales de riego que sustraen aguas del Masacre.

Los cancilleres de República Dominicana, Roberto Álvarez, y de Haití, Claude Joseph (también primer ministro), encabezaron este jueves vía telemática la apertura del encuentro entre técnicos de medioambiente y agricultura de ambos países vecinos, poniendo de manifiesto su intención de encontrar una solución "duradera" al tema hídrico.

El motivo de esta reunión es "abordar un tema recurrente en las relaciones entre los dos países", los recursos hídricos, y se debe trabajar sobre la base de que "ninguno de los dos puede renunciar a la preservación de ese insustituible bien natural, económico y social", dijo Álvarez.

Sin embargo, aclaró que, "mientras tanto, la expectativa del Gobierno dominicano es que no se reiniciarán los trabajos en los canales de riego" que han suscitado la controversia.

Asimismo, destacó que hay que tener presente que las cuencas objeto de interés binacional, ubicadas en la zona fronteriza, son las áreas de mayor pobreza a ambos lados de la misma, y su población demanda atención inmediata que, de no atenderse, generará problemas sociales de diversa índole, apuntó.

"Es necesario que los dos países trabajen conjuntamente en el desarrollo de un plan estratégico que, a partir de una mejor gobernanza de la zona, tome en cuenta las necesidades comunes y la sostenibilidad", agregó.

Por su parte, Joseph recordó que esta es la primera obra que Haití construye en el río Masacre, mientras que República Dominicana ya ha levantado construcciones, hecho canales de captación e, incluso, mantenido un embalse aguas abajo de Pitobert, lugar donde está prevista la canalización de agua haitiana.

"En virtud del principio de equidad en el uso de los recursos hídricos compartidos, consagrado en los instrumentos internacionales y bilaterales, (...) esta primera intervención haitiana en el río no debería ser un problema", dijo.

Para Joseph, la polémica suscitada por los trabajos constituye un "malentendido", por eso, el objetivo de la reunión de hoy debe ser explorar los medios para disipar dudas "sobre el verdadero alcance y propósito del proyecto de irrigación", dijo.

Esta semana los presidentes de República Dominicana, Luis Abinader, y de Haití, Jovenel Moise, abordaron el tema en Ecuador, país que visitaron con motivo de la toma de posesión de Guillermo Lasso y, según publicó el mandatario haitiano en su cuenta de Twitter, ambos acordaron "no caer en el juego de los ultranacionalistas dominicanos y haitianos".