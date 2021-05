Piqué responde a Almeida: "Lo de Leo Messi (al Atlético) va a ser que no"

El presidente de Kosmos, Gerard Piqué (i), la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (c), y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (i) durante la presentación de la Copa Davis en Madrid, este jueves. EFE/ Fernando Alvarado

Madrid, 27 may (EFE).- Gerard Piqué, futbolista del Barcelona, ironizó con el deseo expresado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de fichar para el Atlético de Madrid a Messi, al asegurar que la incorporación de Luis Suárez fue "un gran fichaje" pero "lo de Leo va a ser que no".

Durante la presentación de las fases finales de la Copa Davis en la sede de la Comunidad de Madrid, el alcalde de la capital española lanzó un guiño en tono de broma a Piqué sobre la posibilidad de que el argentino pueda jugar en el futuro en el Atlético de Madrid, como ha ocurrido con el uruguayo Luis Suárez.

"Felicito al alcalde por ganar la Liga y nada más. El tema de Leo va a ser que no aunque hicisteis un gran fichaje con Luis (Suárez)", dijo Piqué, que encontró la réplica su broma en las palabras de Martínez-Almeida.

"El camino más corto para ser un campeón es hacerse un Suárez", declaró Almeida, que agradeció a Piqué y a su empresa, Kosmos, organizadora de la Copa Davis, por "la confianza" para albergar la competición en la capital española.

"Este torneo está en la gloria sentimental de los españoles y refuerza la imagen global que tiene Madrid con su proyección", comentó el alcalde de la capital española, que subrayó el "mensaje que se manda a la población de que la ciudad es confiable".