Piñera anuncia ayudas a familias y pymes por casi 11.000 millones de dólares

El presidente de Chile, Sebastián Piñera. EFE/Alberto Valdés/Archivo

Santiago de Chile, 26 may (EFE).- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció este miércoles un paquete de ayudas por 10.790 millones de dólares para las familias y las pequeñas y medianas empresas ante los apuros ocasionados por la pandemia.

Los beneficios contemplan una ayuda económica "universal" durante tres meses que llegará al 90 % de los hogares del país y que será equivalente a la línea de pobreza.

Asimismo, Piñera anunció la creación de un bono de un millón de pesos (unos 1.370 dólares) para las pequeñas y medianas empresas.

El ingreso familiar tiene un costo total durante los tres meses de 8.670 millones de dólares a cuenta del Estado, mientras que el bono a las pymes, junto con otras ayudas tributarias anunciadas para las empresas, supondrán un gasto de 2.120 millones de dólares.

En total, serán 10.790 millones de dólares que se suman a los 23.500 millones de dólares comprometidos hasta ahora por el Gobierno para hacer frente a la crisis económica generada por la pandemia.

Ambas iniciativas fueron enviadas como proyectos de ley al Congreso, al que el presidente pidió máxima celeridad para debatirlos y aprobarlos.

El mandatario hizo estos anuncios tras reunirse durante cerca de un mes con representantes de la oposición y el oficialismo, con actores de la sociedad civil, organizaciones sociales y empresas en busca de un acuerdo de "mínimos comunes" para ampliar y reforzar la protección social de las familias y las pymes.

Las conversaciones se iniciaron después de que el Congreso aprobara por tercera vez la posibilidad de que los ciudadanos puedan retirar el 10 % de sus fondos de pensiones como ayuda económica ante la pandemia, medida a la que se oponía el Gobierno, y de que desde la oposición reclamara al Ejecutivo que estableciera una renta básica universal.

INGRESO UNIVERSAL PARA LAS FAMILIAS

El llamado "Ingreso Familiar de Emergencia Universal" (IFE Universal) será el equivalente a la línea de la pobreza, lo que significa que un hogar de una persona recibirá un aporte de 177.000 pesos (unos 242 dólares), un hogar de 4 personas recibirá 467.000 pesos (unos 640 dólares) y un hogar de 10 personas 887.000 pesos (unos 1.215 dólares), detalló Piñera.

Este ingreso, que se pagará durante los próximos meses de junio, julio y agosto, llegará a más de 14,8 millones de personas de los 19 millones de habitantes del país y solo los hogares pertenecientes al 10 % de mayores rentas, con ingresos por persona superiores a los 800.000 pesos (unos 1.100 dólares), no recibirán este beneficio.

"Estos aportes del Estado significan que ninguna familia, repito ninguna familia, quedará bajo la línea de la pobreza, porque este IFE Universal cubre esa exigencia", expresó el presidente en una declaración pública desde la sede del Gobierno.

BONO PARA LAS PYMES

En lo que respecta al bono para las pequeñas y medianas empresas, llegará a cerca de 300.000 pymes que tengan alguna actividad, al menos un trabajador contratado y ventas inferiores a los 1.000 millones de dólares anuales.

Adicionalmente, recibirán un segundo bono equivalente a tres meses de IVA, con un tope de dos millones de pesos (unos 2.740 dólares).

Las empresas con dueñas mujeres recibirán un bono adicional equivalente al 20 % de los bonos antes mencionados.

"PROPUESTA INSUFICIENTE"

La presidenta del Senado, la opositora Yasna Provoste, quien le había pedido al presidente "ayudas sociales contundentes", dijo que estos anuncios hechos por el presidente "son débiles" tanto para las familias como para las empresas.

"Este Gobierno no entiende el país que le ha tocado gobernar. Cuando todos hemos sido testigos del aumento de cifras de contagios en los últimos seis días, el Ejecutivo dice que este ingreso será para los meses de junio, julio y agosto, claramente insuficiente", dijo Provoste.