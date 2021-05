Oposición paraguaya repudia la censura sobre un documental por parte de ganaderos

En la imagen, el presidente de la formación opositora Frente Guasu, Carlos Filizzola. EFE/ Martín Crespo/Archivo

Asunción, 27 may (EFE).- El presidente de la formación opositora Frente Guasu, Carlos Filizzola, repudió este jueves la nota remitida por el gremio de ganaderos a la representación de la Unión Europea (UE) en Paraguay para pedir la retirada de un documental sobre el uso de agrotóxicos en los campos del país, parte de la programación de un ciclo de cine europeo.

Filizzola calificó de "lamentable" el documento remitido por los ganaderos y señaló que este tipo de conductas recuerda a "épocas anteriores" en las que "había cosas que se podían publicar y otras que no", en alusión a la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).

El gremio de ganaderos remitió la semana pasada una nota a la representación de la UE para solicitar la retirada del documental francés "Los campos envenenados de Paraguay", del periodista Martin Boudot, que investiga el efecto que tienen sobre la población los agrotóxicos usados en las plantaciones de soja del país.

Para los ganaderos, su proyección representaba un "tipo de injerencia externa" y desprestigiaba "no solo la imagen de la fuerza productiva, sino del Paraguay mismo".

El presidente de la formación opositora de izquierdas, como ya han hecho a lo largo de estos días otros sectores de la sociedad paraguaya, reprochó el comportamiento de los gremios ganaderos que "hacen pasar vergüenza" ante los organismos internacionales.

"Hay gente que puede estar en desacuerdo. Ya vio el documental, no está de acuerdo, bueno. Pero hay otra gente que no vio el documenta y hay que debatir, no censurar. La censura no es solución para nada absolutamente", expresó Filizzola durante su turno de palabra.

El parlamentario señaló que el debate debe ir más allá del intento de censura y abordar también los modelos económicos y sociales del país, y aludió en concreto al agronegocio y al cultivo de soja.

"No se pueden seguir priorizando sus intereses por encima de la vida humana", agregó.

Además, subrayó que la plantación de soja y el cultivo extensivo también afectan a la deforestación en Paraguay.