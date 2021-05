Nelson Sargento, ícono de la samba en Brasil, muere víctima de la covid-19

El cantante y compositor Nelson Sargento. EFE/ Antonio Lacerda/Archivo

Río de Janeiro, 27 may (EFE).- El cantante y compositor Nelson Sargento, uno de los principales íconos de la samba y de la música popular brasileña, murió este jueves a los 96 años en un hospital de Río de Janeiro, víctima de la covid-19, confirmaron fuentes cercanas al artista.

El autor de éxitos como 'Primavera', 'Agoniza mas nao morre' y 'Cântico à natureza' fue diagnosticado con el coronavirus el viernes pasado tras ser hospitalizado en la capital fluminense.

Quien fuera el principal compositor de la Mangueira, una de las más tradicionales escuelas de samba, estaba completamente inmunizado contra la covid desde finales de febrero, fecha en la que recibió la segunda dosis.

El 26 de febrero, el compositor de Mangueira recibió la segunda dosis de la vacuna contra la covid-19 en su domicilio. Además de complicaciones por su edad, Nelson sufrió de cáncer de próstata hace años.

Nacido el 25 de julio de 1924 en la Plaza XV, uno de los más tradicionales barrios del centro de Río, Nelson Mattos llegó a ser conocido en samba como 'Nelson Sargento' en alusión al rango que alcanzó cuando sirvió en el Ejército, entre 1945 y 1949.

Desde su adolescencia, Sargento dejó ver su amor por la música pero no fue hasta los 31 años que compuso junto con Alfredo Português su primer éxito 'Primavera', considerada una de las sambas más bellas de todos los tiempos.

'Agoniza, mas nao morre', 'Cântico à natureza', 'Encanto da Paisagem', 'Falso amor sincero', 'Século do samba' y 'Acabou meu sossego' fueron otros de los éxitos de este sambista.

Entre sus compañeros de composición musical se encuentran otras figuras de la samba como Cartola, Carlos Cachaça, Darcy da Mangueira, João de Aquino, Pedro Amorim, Daniel Gonzaga y Rô Fonseca.

Su carisma también fue reconocido en la pantalla grande donde participó en películas como 'O Primeiro Dia', de Walter Salles, y 'Orfeu', de Cacá Diegues. También en 'Nélson Sargento da Mangueira' de Estêvão Pantoja, documental que ganó el premio Kikito, en el Festival de cine de Gramado, a la mejor banda sonora entre los cortometrajes.