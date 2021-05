Naomi Osaka anuncia que no atenderá a la prensa en Francia "por salud mental"

EFE/EPA/DAVE HUNT/Archivo

Tokio, 27 may (EFE).- La tenista nipona Naomi Osaka, actual número dos del mundo, anunció hoy que no ofrecerá ninguna comparecencia ante los medios durante su participación en el torneo Roland Garros por motivos de "salud mental".

La deportista de 23 años afirmó que las ruedas de prensa pueden generar "dudas" en los atletas que terminan por socavar su rendimiento, en una nota colgada en las redes sociales.

"He pensado con frecuencia que la gente no tiene consideración con la salud mental de los deportistas", dijo Osaka, quien añadió que ha visto "muchos vídeos de atletas viniéndose abajo en una sala de prensa tras perder un partido", algo que también le ha sucedido a ella, según dijo.

"Creo que esa situación en su conjunto es como rematar a una persona que se ha caído, y no entiendo las razones detrás de ello", afirmó.

Osaka señaló que su decisión de no atender a los medios durante Roland Garros "no tiene ningún motivo personal" relacionado con el torneo que se disputará en Francia a partir del próximo día 30, y que contará con una cantidad limitada de público en las gradas.

Además, señaló que no le importa exponerse a una posible multa por parte de los organizadores de torneos deportivos, a los que acusó de "ignorar la salud mental de los atletas".

Osaka, vigente campeona de los Abiertos de Australia y de Estados Unidos, conocerá a su primera rival en Roland Garros en un sorteo que se celebrará este mismo jueves.