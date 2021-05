México.- Hacienda de México presentará otras dos denuncias contra el ex director de PEMEX Emilio Lozoya

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda de México presentará otras dos denuncias contra el ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX) Emilio Lozoya, actualmente investigado por dos casos de corrupción.



Según ha informado el director de la UIF, Santiago Nieto, las denuncias se presentarán por el desvío de 3.000 millones de pesos (más de 123,6 millones de euros) hacia la constructora Odebrecht y por el desvío de 1.400 millones de pesos (más de 57,7 millones de euros) en favor de otra empresa.



Nieto ha detallado que se formalizarán ante la Fiscalía General de México en los próximos días y ha especificado que estas dos nuevas denuncias no le eximen de las otras cinco presentadas anteriormente. Asimismo, ha recordado que entre las 70 personas denunciadas por Lozoya se encuentran los expresidentes Carlos Salinas, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pero ha matizado que, por el momento, la Fiscalía no ha hecho ningún requerimiento por ellos.



Lozoya está investigado en dos casos de corrupción, uno vinculado a la constructora brasileña Odebrecht y otro a la empresa de fertilizantes mexicana Agronitrogenados. Fue detenido el 12 de febrero de 2020 en Málaga, si bien finalmente fue extraditado el 17 de julio a México. El ex director de PEMEX se ha declarado inocente.