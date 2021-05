Maduro desestima las "amenazas" del asesor de Biden para Latinoamérica

En la imagen, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/Rayner Peña/Archivo

Caracas, 26 may (EFE).- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, le dijo este miércoles al principal asesor del Gobierno de Joe Biden para Latinoamérica, Juan González, que le "resbalan" sus "amenazas", luego de que el funcionario estadounidense señalara que trabajará para presionar por elecciones libres y justas en Venezuela.

"Hoy sale Juan González a amenazar a Venezuela otra vez, hoy sale Juan González a decir que van a venir más presiones. Juan González ocúpate de tu país, Colombia (...) no te metas con Venezuela, y nos resbala, Juan González, tus amenazas, tus estupideces", dijo en una jornada para evaluar el proyecto de Ley de Zonas Económicas Especiales.

El mandatario le recomendó también tomarse una pastilla de "lexotanil" o "valium" para que calme sus nervios con respecto a Venezuela que, remarcó, va camino a una negociación.

González, quien sostuvo este mismo miércoles una conversación telefónica con Juan Guaidó en la que le reiteró su reconocimiento como presidente interino, señaló que el Gobierno de Biden apuesta por una solución negociada para lograr elecciones libres y justas.

Al respecto, Maduro dijo que no sabe a qué se refiere el funcionario con esas palabras y que Noruega trabaja en una propuesta de negociación.

"Bueno, los noruegos traen una propuesta, venga, lo complementamos, pero yo no sé a qué se refiere Juan González", indicó tras reiterar que el diálogo "va caminando con pies propios".

Las relaciones entre Venezuela y EE.UU. pasan por un momento álgido actualmente, luego de que el expresidente estadounidense Donald Trump desconociera a Maduro como presidente y mostrara su respaldo a Guaidó, una posición que mantiene la actual Administración de Biden. EFE

