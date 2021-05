Madre de un policía muerto en el asalto al capitolio de EE.UU. aboga por una investigación del hecho

Fotografía tomada el pasado 6 de enero en la que se registró a seguidores del expresidente Donald Trump al tomarse a la fuerza las instalaciones del Capitolio de los Estados Unidos, en Washington DC (EE.UU.). EFE/Jim Lo Scalzo/Archivo

Washington, 27 may (EFE).- La madre del policía Brian Sicknick, fallecido durante el asalto al Capitolio de EE.UU., acudió este jueves a la sede del Congreso para intentar convencer a los senadores republicanos de que voten a favor de la creación de una comisión que investigue los hechos ocurridos el pasado 6 de enero.

En declaraciones a los periodistas en el Capitolio, Gladys Sicknick, que estuvo acompañada por la compañera sentimental de su hijo, Sandra Garza, explicó que normalmente no le gusta ser el foco de atención, pero que esta vez ha decidido salir a la palestra porque no podía "quedarse en silencio".

La Cámara Alta debate este jueves la creación de esa comisión independiente, que ya ha recibido el visto bueno de la Cámara Baja, pero que tiene pocos visos de prosperar en el Senado por la ajustada mayoría de la que disponen los demócratas, ya que necesitan de 10 votos republicanos para aprobar esta iniciativa.

Sicknick fue atacado por algunos de los asaltantes al Capitolio, como muestran algunos videos, y falleció un día después de sufrir dos ictus.

El mes pasado, un forense determinó que la muerte de Sicknick fue "natural" debido a un derrame.

Los policías Harry Dunn y Mike Fanone, que estuvieron el 6 de enero en el Capitolio defendiendo el lugar, acompañaron este jueves a las dos mujeres.

"Si el 6 de enero no hubiera ocurrido, Brian todavía estaría aquí", dijo emocionado Dunn, en una rueda de prensa fuera de la oficina del senador republicano Mitt Romeny, el primer legislador conservador de esa cámara que ha expresado su respaldo a la creación de la comisión.

Según datos de las autoridades, cerca de 140 agentes fueron agredidos por manifestantes partidarios del expresidente Donald Trump, que iban armados con hachas, bates, palos de hockey y otras armas.

Se espera que el Senado vote próximamente el proyecto para la creación de la comisión, lo que podría producirse esta misma noche, aunque es poco probable que salga adelante.

El 6 de enero cientos de seguidores de Trump irrumpieron en la sede del Congreso, cuando se celebraba una sesión conjunta de las dos cámaras para ratificar la victoria del demócrata Joe Biden en los comicios de noviembre pasado.