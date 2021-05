Lapadula se mostró feliz de tener la responsabilidad de anotar por Perú

El delantero del Benevento de Italia Gianluca Lapadula. EFE/EPA/LUCA ZENNARO/Archivo

Lima, 27 may (EFE).- El delantero del Benevento de Italia Gianluca Lapadula dijo que está contento de tener la responsabilidad de anotar los goles en la selección de Perú, al arribar a Lima para unirse al equipo que se prepara para los partidos de eliminatorias ante Colombia y Ecuador.

Lapadula llegó este jueves a Lima para unirse al equipo dirigido por el argentino Ricardo Gareca, donde tendrá la misión de ser titular o formar dupla en el ataque con el capitán de la selección, Paolo Guerrero, delantero del Inter de Porto Alegre que está recuperándose de una lesión.

En declaraciones a los reporteros, el jugador afirmó que llega "feliz y agradecido por todo el cariño" y aseguró que "podemos ganar los dos partidos", aunque "muy difíciles", que se disputarán en junio rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Lapadula fue enfático en señalar que "es mejor tener responsabilidad, que no tenerla" sobre la tarea de anotar los goles para la selección blanquirroja, ante la baja de otros delanteros como Jefferson Farfán por lesión.

"Los delanteros siempre queremos meter goles. Trabajo para estar de la mejor manera", expresó.

Sobre Farfán, Lapadula declaró que "es un jugador histórico de la selección, lo único que deseo es que pueda sumarse muy pronto".

El jugador, de 31 años, agregó que no tiene experiencia jugando en altura, dado que el segundo encuentro será sobre los 2.850 metros de altitud de Quito el 8 de junio frente a Ecuador, pero que un amigo colombiano del Benevento le ha contado cómo es.

A su vez, el primer partido eliminatorio de Perú será el 3 de junio frente a Colombia en Lima y el segundo será de visita en el estadio Atahualpa de Quito.

Lapadula, que tiene la nacionalidad peruana e italiana, ha disputado dos partidos con la selección, bajo la dirección de Gareca, y en las próximas horas será sometido a una prueba de descarte del covid-19, antes de sumarse a los entrenamientos del equipo en la Villa Deportiva Nacional.