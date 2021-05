La oposición venezolana insiste en que las cifras de casos de covid-19 son inexactas

Un trabajador carga una bombona de oxígeno en el área de emergencias de un hospital público en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 27 may (EFE).- La oposición venezolana liderada por Juan Guaidó insistió en denunciar este jueves que las cifras de contagios y muertes a causa de la covid-19 son inexactas y volvió a acusar así al Gobierno de mentir sobre lo que ocurre en el país con esta enfermedad.

"Las cifras de contagios (227.407) y muertes (2.559) por covid-19 son inexactas, no cuadran con lo relatado por el personal sanitario en toda Venezuela. Es una mentira perenne con la que intentan hacer creer a todos que con discursos, alcabalas y sin vacunas se puede combatir el covid-19", dijo en Twitter el exdiputado Marco Aurelio Quiñones.

Tanto la oposición venezolana como el gremio de salud sostienen que en el país no se realizan la cantidad de pruebas PCR necesarias para una población de alrededor 30 millones de habitantes.

El Gobierno venezolano asegura que la nación acumula un total de 2.599 muertes, pero la ONG Médicos Unidos sostiene que solo en el ámbito sanitario hay 582 fallecidos, por lo que cuestionan la cifra que ofrecen las autoridades.

El gremio de salud además ha denunciado que no cuentan con los materiales ni el uniforme adecuados para protegerse del virus, un problema que se ha sumado a la ya existente crisis sanitaria, traducida en escasez de medicamentos dentro de los hospitales, fallas en las infraestructuras y los equipos médicos.

El país se encuentra, según organizaciones nacionales e internacionales, en los últimos puestos de Latinoamérica en inmunización contra la covid-19, un dato que el Ejecutivo evita mencionar.

El presidente Nicolás Maduro anunció el domingo que llegaron, en un fecha no especificada, 1.300.000 nuevas dosis procedentes de China, un dato que la oposición pone en duda, al no ser ofrecida dicha llegada en los medios de comunicación estatales, que sí publicitaron y repitieron durante días las recepciones anteriores, alguna con tan solo 50.000 unidades.

Se desconoce el número total de vacunas con las que cuenta el país, cuyas cifras oscilan según el funcionario que brinde la información, con variaciones que superan el medio millón.