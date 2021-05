Juez ordena entrada en prisión de española que sustrajo sus hijos de Italia

Juana Rivas a las puertas del juzgado de lo Penal 1 de Granada. EFE/Pepe Torres/Archivo

Granada (España), 27 may (EFE).- Un juzgado español ordena la detención y entrada en prisión de la mujer condenada en firme por el Tribunal Supremo a dos años y medio de cárcel por no haber entregado sus hijos al padre, un italiano condenado en España por maltrato.

La mujer, Juana Rivas, vino a España con sus hijos -nacidos en 2006 y 2014- en julio de 2016 para visitar a su familia en la provincia de Granada (sur) y decidió no regresar a Carlofonte (Italia), donde hasta entonces residía la familia.

El padre de los niños, Francesco Arcuri, reclamó en Italia la guarda y custodia de los menores y la obtuvo en junio de 2017, pero cuando llegó a España a recogerlos, la madre desapareció con ellos para no entregarlos, aunque finalmente lo hizo un mes después.

Rivas fue condenada por un Juzgado de Granada a cinco años y seis meses de prisión por sustracción de menores, aunque finalmente el Tribunal Supremo redujo la pena el pasado mes de abril a dos años y medio como sentencia firme.

En un auto de este mismo jueves, al que tuvo acceso Efe, el juez de Granada que sigue el caso dispone que "no ha lugar" a la suspensión de la pena de Rivas, por lo que acuerda su arresto y entrada en la cárcel y pide a las fuerzas de seguridad que, en plazo no superior a quince días, presenten en el juzgado a la condenada.

También se la requiere para que abone la indemnización de 12.000 euros, y se dirige al Registro Civil -donde conste inscrito el nacimiento de sus hijos- para que se proceda a la anotación de la privación de la patria potestad por periodo de seis años.

El juez argumenta que, dado que la pena de prisión impuesta finalmente por el Tribunal Supremo a Juana Rivas es superior a dos años, "no precede" su suspensión.

Después de la sentencia del Supremo, la condenada solicitó el indulto al Gobierno el pasado 4 de mayo.

El abogado de la mujer, Carlos Aránguez, señaló hoy que esta decisión le parece "muy injusta" y va a presentar este mismo jueves un recurso, ya que pretende que no se produzca el encarcelamiento hasta que se resuelva la solicitud del indulto.

Por su parte, el letrado de Arcuri, Enrique Zambrano, consideró hoy que, igual que ellos mantuvieron que respetarían lo que el Supremo decidiera sobre su caso, Rivas también debe hacer lo propio con lo acordado ahora judicialmente.