JJ.OO.- Lydia Valentín: "Si pagas más peaje, más opciones de grandes resultados"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



La halterófila Lydia Valentín celebró que se vayan a disputar los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, del 23 de julio al 8 de agosto, y afirmó que cuanto mayor es el "peaje" de sacrificio existen más opciones de lograr un gran resultado en la cita en la capital nipona, aplazada un año debido a la pandemia de la COVID-19.



"Al final tienes un cometido y estás convencido. Ya tendrás tiempo de celebrar lo que has hecho. El sacrificio es el peaje por estar en el evento deportivo más grande. Si pagas un poco más, tendrás más opciones de lograr grandes resultados. Son los Juegos Olímpicos y no se van a volver a repetir", manifestó en la presentación de la cobertura para Tokyo 2020 del canal Eurosport.



En sus cuartos Juegos, Lydia Valentín dijo que la cita olímpica es a lo que aspiran los deportistas y que en la halterofilia "no hay nada más importante". "Nos entregamos cuatro años, entregamos el alma y en mi deporte te lo juegas todo en un día y en una hora y media. Sientes que has llegado a lo máximo del deporte. Merece la pena todo este sacrificio por estar en los Juegos", señaló.



Valentín admitió de que se van a celebrar unos Juegos "raros". "Teníamos tantas incertidumbres. Son mis cuartos Juegos, voy con ilusión para que se celebren estos Juegos tan icónicos. Empiezas a sentir ese hormigueo, pero falta mucha preparación. Hay que mirar el trabajo que queda todavía y ya llegará el momento de que lleguen y soñar", señaló.



La halterófila española avanzó que en tres semanas se marchará a Rusia para entrenarse con sus rivales. "Nos vamos a concentrar para los Juegos, viajaremos cinco días antes y luego, a disfrutar de estos Juegos virtuales", indicó.