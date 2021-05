JJ.OO.- Eurosport anuncia la "mayor cobertura" de los Juegos y 'consumo' a la carta en Tokyo 2020

27-05-2021 Careta de Eurosport para los Juegos Olímpicos de Tokio ESPAÑA EUROPA DEPORTES MADRID EUROSPORT



El caster Ibai Llanos comentará los partidos de baloncesto y se ofrecerán más de 4.000 horas en directo



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El canal Eurosport ha anunciado que dará la "mayor cobertura" de la historia de los Juegos Olímpicos en Tokyo 2020, que se disputan del 23 de julio al 8 de agosto, con 4.000 horas de deporte en directo, 'consumo' a la carta en la aplicación y el caster Ibai Llanos como comentarista de baloncesto.



Así lo anunció en la presentación oficial de la cobertura para Tokyo 2020, en un acto con la presencia del extenista Alex Corretja, el exciclista Alberto Contador y la halterófila Lydia Valentín, a 58 días de la ceremonia de inauguración de los Juegos aplazados un año debido a la pandemia de la COVID-19.



Hasta 16 eventos deportivas se podrán ver de forma simultánea a través de la aplicación de Eurosport, en la que se compartirán los éxitos de los deportistas españoles, entre ellos la karateca Sandra Sánchez, que debutará en una cita olímpica.



"Se suman muchas cosas: que sean unos Juegos que, por fin, se celebren; que sean nuestros primeros Juegos, ... será increíble. Ojalá que no sean los últimos. Estoy con muchas ganas de estar en el tatami, de sacar el carácter y todo lo que tengo dentro para ganar esa medalla", comentó Sánchez en la presentación.



El gimnasta Ray Zapata dijo que vivirá Tokyo 2020 "con muchas ganas". "Ojalá que salga todo el trabajo que llevo y poder traer una medalla para la gimnasia española, que ya va tocando", deseó. Por su parte, Andrea Benítez, que quiere clasificarse para la nueva modalidad del skate, ve la cita como "una gran oportunidad" para su deporte. "Va a aportar mucho. Va a ayudar en instalaciones, que hace mucha falta", reivindicó.



El nadador Hugo González, oro, plata y bronce en el reciente Europeo, aseguró que es "mejor competir sin expectativas". "Voy a nadar lo más rápido posible y a ver cómo sale. El nivel va a ser más alto que en el Europeo y, al haber tantos nadadores con ganas de competir, va a haber mucha hambre", pronosticó.



La abanderada Mireia Belmonte subrayó que "es todo un honor" llevar la enseña nacional en la ceremonia de inauguración. "Es cumplir otro de mis sueños. Es una experiencia que no he vivido anteriormente, va a ser especial por estar en la inauguración y llevar la bandera", recalcó.



Y el otro abanderado, el palista Saúl Craviotto, reconoció que portar la bandera española en el Estadio Olímpico de Tokyo es "lo máximo" a lo que puede aspirar. "Es lo más bonito en mi carrera deportiva", apuntó otra de las firmes opciones al podio en la capital nipona.



Por su parte, Antonio Ruiz, vicepresidente Senior y director General de Discovery para España, Francia y Portugal, recordó que la compañía "es la Casa de los Juegos Olímpicos en Europa" y que "a través de grandes historias, un contenido totalmente innovador y una alineación inigualable de expertos, Eurosport ofrecerá la experiencia olímpica definitiva en todas las pantallas y dispositivos conectados en los primeros Juegos cien por cien digitales de la historia", subrayó.