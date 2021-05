Jasikevicius: "A una Final Four siempre vas con la idea de ganar"

El entrenador lituano del Barcelona, Sarunas Jasikevicius. EFE/José Manuel Vidal/Archivo

Redacción Deportes, 27 may (EFE).- El entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, dijo este jueves en Colonia (Alemania) que a una Final a Cuatro de la Euroliga "siempre vas con la idea de ganarla sea cual sea el equipo que entrenes" y que "los cuatro que están aquí creen que tienen la oportunidad de conseguirlo".

El técnico azulgrana apuntó que siempre es "difícil" gestionar la presión que rodea al Barça, pero destacó que lo "importante" es que el equipo esté "concentrado en las cosas que puede controlar como factores intangibles y pequeños detalles, que es lo que importa".

Preguntado por cómo ve a Pau Gasol ante esta competición, el técnico aseguró que el pívot "ha ido a más cada día y cada semana" y que en las últimas tres semanas se ha visto lo que esperaban de él.

Para el técnico lituano no es "diferente" esta Final a Cuatro con el Barça que la que disputó como técnico anteriormente con el Zalgiris de Kaunas.

Jasikevicius insistió en que el equipo "debe controlar lo que puede controlar" dando mayor importancia "al sacrificio en defensa y estar bien en los bloqueos, porque el acierto que tengamos ya es otra cosa".

Reconoció el preparador lituano que después de tantas 'Final Four' como jugador "ahora es más fácil gestionar el sueño" en estas citas, pero recordó que en la primera que jugó con el Barça en 2003 "no sabías que estaba pasando a tu alrededor" dada la expectación existente.

Sobre el hecho de jugar esta fase final sin público, el entrenador del Barça prefirió verle el lado positivo: "Los jugadores te escuchan más, aunque no sé si eso es positivo o no, pero puedes ayudar más a los jugadores porque oyen tus instrucciones en todo momento".

No obstante, Jasikevicius reconoció que contar con aficionados en las gradas es "una de la cosas más bonitas" que tiene una Final a Cuatro y que, pese a que hubo "una oportunidad muy grande" de que así fuera en Colonia, "no se pudo conseguir".