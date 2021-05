Isabel Díaz Ayuso, Sonsoles Ónega y Ágatha Ruiz de la Prada, protagonistas de los Bombines de San Isidro

26-05-2021 Entrega de los Bombines de San Isidro, con Isabel Díaz Ayuso como gran protagonista EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 27 (CHANCE)



Nueva edición de los Bombines de San Isidro, unos premios de lo más tradicionales y castizos que se celebran en la capital desde hace la friolera de 27 años y que siempre reúnen, en un castizo y divertido evento con motivo de la festividad de San Isidro - patrón de Madrid - a algunos de los rostros más queridos y populares de nuestro país, y que el año pasado no se pudo celebrar a causa de la pandemia del Covid.



Y es que no hay famoso patrio que se precie que no haya recibido un Bombín de San Isidro y, en buena compañía, se haya puesto el tradicional bombín madrileño y se haya incluso atrevido a bailar un chotis con el resto de premiados. Un evento tan divertido como castizo que este año ha contado con un buen número de rostros conocidos como premiados, convirtiéndose Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid, en la gran protagonista de la noche.



Además de la política popular, han recibido el tradicional Bombín de San Isidro la actriz Victoria Vera - que recordó emocionada a Octavio Acebes, fallecido el pasado fin de semana, el periodista Raul del Pozo, Pelayo de la Mata, Alfredo Amestoy, Carlos Sobera, Sonsoles Ónega y Ágatha Ruiz de la Prada.



Un acto presentado por Silvia Jato y en el que, además de no faltar las sonrisas, Isabel Díaz Ayuso prefirió no pronunciarse sobre las fotografías publicadas por la revista 'Lecturas' en las que aparece muy bien acompañada durante una escapada a Ibiza. Tan cercana como siempre, la Presidentra de la Comunidad recibió un peluche y un gran ramo de flores en el escenario de manos de la veterana Rosa Valenty.



Ágatha, con un original conjunto diseñado por ella misma con el que con el rosa fucsia como gran protagonista de su look, combinó las estrellas de su falda con los corazones de su blusa, habló una vez más maravillas de su exnovio, Luis Gasset, con el que rompió hace unas semanas tras celebrar su primer año de relación.



Sonsoles Ónega, con un look muy Lizza Minelli en 'Cabaret' con pantalón negro y un favorecedor top blanco a juego con su Bombín, acudió acompañada por su novio, César Vidal, de quien está muy enamorada, mientras que su compañero en Mediaset Carlos Sobera desveló sobre el escenario, tras recibir su galardón, que había sido vacunado del Covid y por eso se encontraba "un poco flojo".



Una noche de lo más divertida y especial con la que Madrid recupera uno de sus premios más castizos, los tradicionales Bombines de San Isidro.