Gurría pide mayor cooperación iberoamericana para salir de la crisis

EFE/Mariscal/Archivo

París, 27 may (EFE).- El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, pidió este jueves "una nueva cooperación iberoamericana" e internacional para ayudar a que Latinoamérica salga de la crisis, teniendo en cuenta que es la región que está sufriendo el choque más duro por la pandemia.

"América Latina y el Caribe es la región emergente y en desarrollo más afectada con la crisis del covid", señaló Gurría, en la decimotercera edición del Foro anual que dedica a esos territorios la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno francés.

Recordó que el pasado año, el producto interior bruto (PIB) de la región sufrió un desplome del 7,7 %. Y sobre todo, que más allá de ese impacto económico, ya se han perdido un millón de vidas por la pandemia.

Hizo notar que este choque se ha producido en un espacio en el que el 60 % de los trabajadores son informales y ya antes de la crisis el 40 % no tenía ninguna red de protección social.

"La pandemia -explicó- golpeó la región cuando enfrentaba lo que llamamos las cuatro trampas del desarrollo", que son "la baja productividad, la vulnerabilidad social, la debilidad institucional y la insostenibilidad ambiental".

Pese a todo, el mexicano insistió en poner varias notas de esperanza al afirmar que "una respuesta eficaz a la crisis podría incentivar la formalidad, promover la diversificación productiva, aumentar la integración de la región en las cadenas de valor".

También subrayó que podría ponerse en pie una estrategia regional para afrontar el cambio climático con un gran potencial, ya que una transición hacia una economía verde permitiría generar 15 millones de empleos netos de aquí a 2030.

Para Gurría, muchos de los desafíos que se presentan a Latinoamérica y el Caribe son colectivos y "de naturaleza global", y requieren en primer lugar "un nuevo contrato social entre gobiernos, ciudadanos y otros actores".

Además de defender la cooperación entre los países latinoamericanos, dijo que esta situación es la ocasión de "repensar la participación de nuestra región en la agenda global".

El presidente del BID, Mauricio Claver-Carone, coincidió con Gurría en el diagnóstico negativo de lo ocurrido con la crisis de la covid, que ha hecho que Latinoamérica y el Caribe sea "la región más afectada por la pandemia", que ha tenido "la mayor contracción (económica) en 200 años", desde las guerras de independencia.

Destacó que 30 millones de personas han perdido su empleo y 50 millones han salido de la clase media.

Aunque su organización espera que este año el PIB latinoamericano suba un 4 %, Claver-Carone reconoció que eso "no es suficiente".

A su parecer, ahora, "el tema prioritario" es la adquisición y la distribución de vacunas.

A partir de ahí, afirmó que hay que trabajar para fortalecer la integración regional y avanzar en la digitalización, ya que calcula que si se anulara la brecha que existe en este campo con los países de la OCDE, se podrían crear 15 millones de empleos directos.