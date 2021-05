Grecia celebra 40 años en la Unión Europea más europeísta que nunca

EFE/EPA/YANNIS KOLESIDIS

Atenas, 27 may (EFE).- Grecia conmemoró hoy el cuadragésimo aniversario de su adhesión a la Comunidad Económica Europea (CEE), antecesora de la Unión Europea (UE), en una celebración que resaltó su importancia como cuna histórica de la democracia y su rol actual en la construcción de la Europa post-pandemia.

El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, destacó hoy en Atenas que Grecia fue el primer Estado en unirse a la CEE tras haber pasado por una dictadura (la de los coroneles de 1967-1974), algo que aseguró puso la dimensión democrática en el centro y fue el comienzo del camino que llevaría a la UE.

Esta idea fue recogida también por el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, quien afirmó en su discurso que aunque quizá Grecia no cumplía con todos los criterios técnicos que se le hubieran exigido hoy en día, la decisión de aceptarla en la CEE fue "uno de los primeros signos de que no sería sólo una unión económica, sino un navío para la democracia" que enriqueció la cultura europea.

Mitsotakis hizo hincapié en que aunque Grecia no ha recorrido el camino europeo sin sobresaltos, hoy en día el país es más europeísta que nunca y ha dejado el populismo atrás gracias a haber permanecido en la UE y dentro de la moneda única. Además destacó que el país es "protagonista", fiable y ha demostrado su relevancia internacional al defender las fronteras europeas.

La celebración de la entrada de Grecia en la Comunidad Económica Europea (CEE) tuvo lugar en el palacio Zapio, en el centro de Atenas, el mismo lugar donde se firmó dicha adhesión en 1979. En este caso al aire libre, manteniendo las distancias en un patio circular y con un público limitado que incluyó desde líderes europeos a sanitarios, campeones olímpicos y paralímpicos, profesores, empresarios y activistas LGTB entre otros.

El viceministro griego de Asuntos Exteriores, Miltiadis Varvitsiotis, deseó un “feliz cumpleaños a la Grecia europea y a la Europa griega” y destacó que en los últimos 40 años el Estado griego ha madurado gracias a la Unión, en la que ha dejado su propia marca y a la que “incluso en los años difíciles de la crisis económica, al final, incluso entonces” no dio la espalda.

La presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula Von der Leyen, aseguró en un mensaje en vídeo que la presencia de Grecia como Estado miembro no sólo beneficia al país heleno, si no que la UE ha ganado mucho “especialmente en los últimos meses” y destacó que la campaña de vacunación contra la covid-19 helena es una de las más efectivas del continente, algo que afirmó "causa envidia entre muchos otros países".

El primer ministro portugués, António Costa, cuyo país desempeña este semestre la presidencia de turno de la UE, se unió a su vez a las felicitaciones por video y explicó que la ampliación hacia el sur de la CEE en los años 80 fue “el mensaje político más sólido posible en apoyo a los procesos de democratización” de Grecia, Portugal y España.

Además de dicha celebración, el acto presentó en Atenas la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que Sassoli destacó como imperativa a fin de "renovar nuestros acuerdos democráticos y nuestra conexión con la ciudadanía europea". Sassoli se mostró convencido de que para hacer frente a la globalización, el cambio climático y las provocación de los régimenes autoritarios la UE debe proteger la libertad y la democracia sin "volver a cómo eran las cosas antes de la pandemia".

El acto concluyó con una actuación en directo de la cantautora griega Mónika, que sentada al piano hizo homenaje a la esperanza y la lucha contra la pandemia, así como a "la esencia griega".