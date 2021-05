Google se acerca a un acuerdo con Francia en un caso antimonopolio, según WSJ

En la imagen, el logo de Google. EFE/EPA/ROMAN PILIPEY/Archivo

Nueva York, 27 may (EFE).- Alphabet, la matriz de Google, está cerca de llegar a un acuerdo con las autoridades francesas en un caso de antimonopolio presentado contra la compañía en Francia en el que se alega que abusó de su poder en su negocio de anuncios online, según información obtenida por The Wall Street Journal.

El medio neoyorquino, que citó fuentes familiarizadas con el asunto, aseguró este jueves que el acuerdo incluiría el pago de una multa por parte de Google, que también se comprometería a llevar a cabo cambios operacionales.

Se trata de un caso que no se había hecho público, pero está en una de las fases más avanzadas entre las distintas investigaciones que se están llevando a cabo en varios países del mundo sobre el dominio del buscador como proveedor de herramientas para la compraventa de anuncios en internet.

La Autoridad de Competencia de Francia alega que el servidor de publicidad de la empresa, conocido como DoubleClick for Publishers (DFP) y que es utilizado por la mayoría de las grandes compañías editoriales de internet para vender publicidad, proveyó a la división de anuncios de subastas online, AdX, de ventajas frente a otros operadores de subastas.

Las autoridades galas también alegaron otras actividades en las que las herramientas de publicidad de Google se daban entre sí un trato preferente.

Para alcanzar el acuerdo, señaló The Wall Street Journal, Google ofreció mejorar las operaciones de AdX con servidores de publicidad que controlen otras compañías externas, así como eliminar otros obstáculos a los que se enfrenta la competencia.

El pacto debe ser aprobado por el consejo directivo de la Autoridad de Competencia de Francia, que podría rechazarlo, pero si se aprueba, podría anunciarse en las próximas semanas.

Otra de las condiciones del acuerdo es que Google no estaría negando ni aceptando su culpabilidad. Además, los cambios que se proponen tendrían carácter vinculante solo en Francia, aunque podrían adoptarse en otras regiones del mundo u otros departamentos de la empresa.

Google, que no quiso comentar la información obtenida por The Wall Street Journal, fusionó DFP y AdX en 2018, formando un solo producto que llamó Google Ad Manager.

El negocio de compraventa de anuncios de Google, que supuso un 13 % de los ingresos de Alphabet el año pasado al superar los 182.000 millones de dólares, provocó varios problemas para la empresa, entre ellos una denuncia presentada en 2020 por un grupo de estados de EE.UU. por supuestamente operar un monopolio de publicidad digital.

Por su parte, la autoridad de competencia del Reino Unido inició en enero pasado una investigación para aclarar si los planes de Google de eliminar de su navegador Chrome la herramienta conocida como "cookies", que rastrea la actividad de los usuarios, podría dañar a la competencia online, mientras que la Unión Europea también ha indagado en el negocio publicitario del gigante tecnológico.