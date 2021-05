Gobierno y aerolíneas mexicanas buscan recuperar grado 1 en seguridad aérea

Fotografía cedida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que muestra al titular de la dependencia, Jorge Arganis Díaz Leal (i), y al subsecretario Carlos Alfonso Morán (d), durante una reunión de trabajo hoy, miércoles en Ciudad de México. EFE/ Secretaría de Comunicaciones y Transportes/ SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ciudad de México, 26 may (EFE).- El Gobierno de México se reunió este miércoles con altos directivos de las aerolíneas comerciales del país para definir una estrategia con el fin de recuperar en el corto plazo la categoría 1 en materia de seguridad aérea, tras la rebaja de su calificación hecha por Estados Unidos.

El martes, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) rebajó la calificación de México a categoría 2, un grado que comparte con países como Venezuela, República Dominicana, Pakistán y Bangladesh.

Según un comunicado del Gobierno, en la reunión, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, destacó que "la operación aérea en México está garantizada y cumple con los estándares internacionales".

En el encuentro, se apuntó que el martes se envió una comunicación formal a la FAA, a través de la Embajada de México en Estados Unidos y de la propia Secretaría, para atender inmediatamente los temas que forman parte de la auditoría.

También se informó que se integró una mesa de trabajo coordinada por la Secretaria de Transporte, en la que participarán las carteras de Hacienda, Relaciones Exteriores y Turismo y a la que se invitará a los representantes de las aerolíneas comerciales nacionales para solventar conjuntamente la auditoría de la FAA.

En la reunión, los directores de Aeroméxico, Volaris, VivaAerobus y MasAir, así como de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) y de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) manifestaron su respaldo al Gobierno mexicano y ofrecieron apoyo técnico para resolver las observaciones.

El director de Aeroméxico, Andrés Conesa, dijo que en este momento hay "mejores hilos de comunicación y mayor coordinación entre autoridades y aerolíneas, pero será necesario un mayor compromiso para que se reconozca el verdadero valor que genera la industria aérea" en el país.

Por su parte, el director general de Volaris, Enrique Beltranena, sostuvo que "el problema no es solo del Gobierno, es de toda la industria aérea".

OMISIONES EN REBAJA

El martes, el Gobierno de México sugirió que hubo omisiones en la rebaja por parte de Estados Unidos del grado de seguridad aérea de la aviación mexicana.

"La revisión fue aplicada en el mes de octubre, cuando la AFAC (Agencia Federal de Aviación Civil de México) operaba apenas con una cuarta parte de su personal y en medio del importante rebrote de la pandemia de covid-19", argumentó la Secretaría mexicana de Transporte en un comunicado.

Además, el Gobierno mexicano aclaró que esta resolución "no supone la cancelación de vuelos de México hacia Estados Unidos", sino la prohibición de abrir "nuevas rutas o frecuencias" así como de "buscar acuerdos de códigos compartidos con aerolíneas de ese país".

Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus, las tres principales aerolíneas mexicanas, descartaron que las afecte la rebaja que hizo este martes Estados Unidos.