Fútbol.- Tebas se alegra por la RFEF por poder tener público en el España-Portugal, pero lamenta "la incoherencia"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El presidente de LaLiga, Javier Tebas, reconoció que no le parece mal que pueda haber público en el Wanda Metropolitano en el amistoso entre España y Portugal del 4 de junio, pero lamentó que siga habiendo incoherencia en un asunto donde cree que alguna parte que toma las decisiones está "equivocada", inclinándose en este sentido por el Ministerio de Sanidad.



"Me alegro por la RFEF que pueda tener un número de aficionados y por los aficionados de la selección", manifestó Tebas en rueda de prensa tras la reunión de este jueves en Madrid de la Plataforma Asesora de Clubes de las Ligas Europeas, en relación a que pueda haber más de 22.000 aficionados para ver el duelo de la selección en relación con lo que sucede en el fútbol y el baloncesto profesionales.



Por ello, reiteró "la incoherencia de la norma en España". "Está visto que los expertos de Sanidad son diferentes que los de muchos Comunidades Autónomas y alguno está equivocado, yo me inclino por los de Sanidad", sentenció.