Fútbol.- Klose detiene su carrera de entrenador por culpa de una trombosis

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El exjugador alemán Miroslav Klose, campeón del mundo y máximo goleador de los Mundiales, deberá hacer un obligado descanso en su carrera como técnico debido a una trombosis en la pierna y no asumirá ningún puesto de entrenador por el momento.



"El diagnóstico fue un shock para mí. Los médicos me dejaron muy claro que no debo bromear con esta situación", dijo Klose en declaraciones a la revista Kicker este jueves. El exdelantero dejó recientemente su puesto de asistente de entrenador en el Bayern de Múnich.



Su salida del club bávaro ha coincidido con el adiós de Hansi Flick, que dirigirá a la selección germana después de la Eurocopa de este verano. Sin embargo, la enfermedad diagnosticada impedirá que Klose también dé el salto a un nuevo banquillo.



"Me han prescrito un descanso casi total. No puedo trotar, no puedo nadar, pero sobre todo no puedo jugar al fútbol.... Casi me vuelvo loco", añadió Klose, que también habría estado negociando con el club de segunda división Fortuna Dusseldorf para hacerse máximo responsable del equipo.