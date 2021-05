Fútbol.- Aficionados del Villarreal celebran la victoria de su equipo en la Europa League: "Es algo histórico"

27-05-2021 Aficionados del Villarreal CF celebran la victoria de su equipo en la Europa League ESPAÑA EUROPA COMUNIDAD VALENCIANA DEPORTES SOCIEDAD



CASTELLÓN, 27 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



Los aficionados del Villarreal CF, y vecinos de esta localidad de Castellón, han mostrado su felicidad al haber conseguido ganar la Europa League en la final contra el Manchester United este miércoles en Polonia.



Tras un partido en el que han confesado que sufrieron muchos "nervios", sobre todo por la tanda de penaltis en la que el Villarreal marcó un total de once goles, algunos 'groguets' no han sido capaces de expresar todo lo que sintieron al conseguir este título europeo por primera vez.



"Es algo histórico y ojalá esperemos que sea la primera copa de muchas más", ha señalado uno de los aficionados y vecino de la localidad, en declaraciones a Europa Press Televisión, quien ha señalado que nunca hubiera imaginado ver a su equipo llegar tan lejos, y ha recalcado que a todos los seguidores este jueves les inunda un sentimiento "muy especial" de un club que considera que es "como una gran familia".



El color amarillo del Villarreal CF ha estado presente en calles y balcones de esta localidad castellonense, una de las primeras ciudades europeas de 50.000 habitantes cuyo club de fútbol ha conseguido alzarse con un título europeo.



Banderas con escudos y mensajes de felicitaciones al club y a los jugadores se podían ver desde muchos de los rincones de la ciudad, así como una gran lona que se ha desplegado en la fachada principal del Ayuntamiento de Villarreal con un mensaje de enhorabuena al equipo por ser "campeones de Europa".



Algunos de los aficionados que acompañaron a su equipo a la final europea han explicado que casi no han podido descansar ya que tuvieron que volar hacia España esta madrugada pero que, pese al cansancio, han querido seguir celebrando esta victoria y lucir "con orgullo" las camisetas de su club.



El lema del equipo, "Endavant Villarreal" ha sonado en varias mesas de una de las terrazas ubicadas en la plaza del consistorio donde grupos de amigos de todas las edades han seguido disfrutando de este triunfo que han asegurado "no olvidarán nunca".