Florida se moviliza ante la temporada de huracanes con suministros sin impuestos

La vicegobernadora estatal, Jeanette Núñez, anuncia la extensión del periodo de compras de artículos exentos de impuestos en una tienda de Home Depot en Doral, Florida, (EE.UU.), hoy 27 de mayo de 2021. EFE/Cristobal Herrera-Ulaskevich

Miami, 27 may (EFE).- Florida (EE.UU.) anunció este jueves la extensión del periodo de compras de artículos exentos de impuestos de cara a la temporada de huracanes, que comienza el próximo 1 de junio y se prevé menos intensa que la de 2020 pero más activa de lo normal.

"Con una temporada de huracanes activa pronosticada este año, los floridanos deben asegurarse de tener al menos siete días de suministros y poner en marcha un plan de desastre ahora", dijo en un comunicado el gobernador del estado, Ron DeSantis, al anunciar la extensión del periodo de gracia de 7 a 10 días.

El habitual "feriado de impuestos", iniciado en 2014 para comprar algunos artículos necesarios como baterías, radios portátiles y generadores de electricidad de cara a la temporada de huracanes, comienza este viernes y concluye el domingo 6 de junio.

"Florida no es ajena a los huracanes y tormentas tropicales. Es fundamental que los floridanos hagan los preparativos necesarios para mantenerse seguros antes, durante y después de cualquier desastre natural", señaló por su parte la vicegobernadora estatal, Jeanette Núñez.

Núñez visitó este jueves una de las tiendas de la cadena Home Depot de materiales para el hogar en la ciudad de Doral, aledaña a Miami, donde le obsequiaron el clásico delantal naranja de esos almacenes, con su nombre grabado.

"Insto a los residentes a aprovechar el feriado fiscal de preparación para desastres de 2021, una desgravación fiscal sobre los suministros necesarios para capear la tormenta", añadió en compañía del senador de Florida Manny Díaz.

Kevin Guthrie, director de la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM, por sus siglas en inglés), avanzó que su entidad se está preparando para una temporada activa de huracanes este año y animó "a todos los floridanos a hacer lo mismo".

"Tener almacenado un kit de suministros para desastres es un componente vital de la preparación individual para huracanes", señaló Guthrie.

Esta temporada de huracanes en el Atlántico tendrá una actividad "por encima de lo normal", aunque no se prevé que sea parecida a la de 2020, que rompió récords históricos con 30 tormentas con nombre, según dijo en rueda de prensa virtual la semana pasada Ben Friedman, directivo de la Aministración Nacional de Océanos y Atmósfera de EE.UU. (NOAA, en inglés).

Friedman apuntó que la proyección del mapa climático muestra un 60 % de posibilidades de que la actividad ciclónica en el Atlántico sea por encima de lo normal, un 30 % de que esté cerca de lo normal y un 10 % de que se halle por debajo de lo normal.

La NOAA predice además un 70 % de posibilidades de que las tormentas que se formen alcancen vientos de un mínimo de 30 millas por hora (63 km/h).