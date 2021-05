España, sexto país europeo en vacunación tras cinco meses de campaña

Imagen de las cuatro vacunas disponibles en un punto de vacunación masiva en España. EFE/Carlos Barba/Archivo

Madrid, 27 may (EFE).- La campaña de vacunación contra la covid-19 en España cumple este jueves cinco meses con más de 25 millones de dosis inoculadas, con las que se ha logrado inmunizar a algo más del 18 por ciento de la población, cifras con las que se convierte en el sexto país europeo más avanzado.

A mediados de abril, el informe del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) situaba a España por detrás de diez países en población inmunizada, de forma que en estas últimas semanas se ha avanzado significativamente hasta situarse en el sexto puesto en cuanto a la administración de la pauta vacunal completa, sólo por detrás de Hungría, Malta, Islandia, Dinamarca y Lituania.

Pero en lo que respecta a primeras dosis inoculadas, España ha retrocedido del puesto siete hasta el doce, según el último informe de este organismo, fechado el 16 de mayo, aunque siempre dentro de la media europea.

LA CAMPAÑA AVANZA TRAS ALGUNOS CONTRATIEMPOS

Estos cinco meses de campaña han transcurrido entre luces y sombras; y de ellos, los dos últimos han sido clave para el despegue del plan con la llegada de nuevas y nutridas remesas de vacunas tras largas semanas de mucha escasez de suministros, sobre todo por los incumplimientos de AstraZeneca, farmacéutica que ahora está en un litigio judicial con la Comisión Europea y que ha quedado relegada de la estrategia europea frente a Pfizer.

Además, la campaña española ha tenido momentos de mucha incertidumbre, entre ellos el parón de la vacunación con AstraZeneca por la detección de casos de trombos raros y los cambios de criterio para su administración.

Este es el panorama que afecta especialmente a los menores de 60 años vacunados con un primer pinchazo de este suero, que ahora tienen que afrontar un segundo de Pfizer --o de AstraZeneca, si hay-- con la confusión que ello conlleva.

También Janssen sufrió un parón de distribución para estudiar trombos atípicos, tropiezos en las previsiones del Gobierno español de ir aumentado cada semana la vacunación hasta llegar a los tres millones de pinchazos en siete días.

Pese a que han sido cinco meses de campaña con asimetría en los criterios y polémicas entre algunas regiones y el Gobierno central, el objetivo de todos es conseguir inmunizar a 33 millones de personas, el 70 por ciento de la población, para finales de agosto y caminar hacia una relativa normalidad.

LOS DATOS OFICIALES

El último informe oficial indica que actualmente hay 17.487.591 personas con alguna dosis inoculada, el 36,9 por ciento de la población, y 8.614.678 de inmunizados con la vacuna completa, el 18,2 %, de los españoles. Es decir, 25.745.178 vacunas administradas.

Para alcanzar la meta del Ejecutivo español, quedan 25 millones de ciudadanos por inmunizar y poco más de tres meses por delante, en los que se debería conseguir mensualmente la inmunidad para, aproximadamente, 8,3 millones de personas.

Los informes del Ministerio de Sanidad español ponen de manifiesto que en el último mes; es decir, desde el 26 de abril hasta el 26 de mayo, se ha logrado inmunizar con la pauta completa a algo más de 4,3 millones de personas y, hasta el momento, este ha sido el período en el que más se ha acelerado.

Lo que sí se antoja fácil es llegar a finales de agosto con el 70 por ciento de la población vacunada con al menos una dosis y, por lo tanto, con algún escudo para protegerse contra el coronavirus, cifra que se puede superar ampliamente con el actual ritmo de pinchazos.

Si bien abril supuso el despegue de la vacunación en España, con más de 8 millones de dosis inoculadas, no fue hasta la primera semana de mayo cuando se alcanzó la cifra semanal récord de 2,7 pinchazos, una cantidad que, de momento, no se ha vuelto a superar.