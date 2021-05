España.- Sanidad achaca a "un problema de comunicación" la creencia de que se puede elegir entre AstraZeneca y Pfizer

Confirma 4 muertes tras vacunarse con AstraZeneca y un quinto caso en estudio



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Sanidad de España se reafirma en su decisión de vacunar con Pfizer a los menores de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca y achaca a "un gravísimo problema de comunicación" la creencia de que se puede elegir entre una y otra, ya que, con dicha indicación se busca "evitar una muerte por cada millón de vacunados" con el suero de la compañía anglosueca.



Sanidad ha confirmado 4 muertes tras vacunarse con AstraZeneca, con una media de edad de 43 años y hay un quinto caso en estudio. "Cuando se toma una decisión de este tipo, se hace en aras de garantizar el beneficio y siempre y cuando exista una alternativa, y en España teníamos vacunas alternativas que poner", han insistido fuentes del Ministerio, reiterando la importancia de cumplir la decisión acordada en la última Comisión de Salud Pública.



Tal y como han recordado, Sanidad tomó la decisión a principios de abril de vacunar con AstraZeneca solo a mayores de 60 años por la aparición de eventos trombóticos "muy raros" sobre todo en personas de menor edad, siguiendo el ejemplo de otros países europeos como Francia o Alemania. En este sentido, el Ministerio ha detallado que, en España, el número de casos trombosis con trombocitopenia notificados en población de 30 a 39 años es de 14 casos por cada millón; en la de 40 a 49, de un total de 12 casos por cada millón.



Por otro lado, han recalcado que los resultados preliminares del ensayo clínico 'CombiVacs', puesto en marcha por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), y que demuestra la eficacia de una segunda dosis de Pfizer después de la de AstraZeneca, "no disparó la decisión de la Comisión de Salud Pública", sino que es "un dato adicional", pues la decisión se tomó "fundamentalmente a la vista de los datos de seguridad".



En este sentido, han aclarado que la única pregunta a la que pretendía responder el estudio es si la administración de una vacuna de con tecnología de ARN mensajero, como es el caso de Pfizer, incrementaba la respuesta inmune.



"Lo que se había visto en el ensayo clínico de AstraZeneca es que cuando se administra la segunda dosis, el nivel de anticuerpos se multiplica entre 3 y 4 veces, y con 'CombiVacs' se ha demostrado que se multiplica por 40, dando seguridad a la decisión". No obstante, recuerdan que al estudio le falta "un brazo", es decir, completar el ensayo con vacunados con las dos pautas de AstraZeneca.



En cuanto al hecho de inmunizarse con un esquema heterólogo, desde Sanidad transmiten un mensaje de tranquilidad y recuerdan que no es la primera vez que se hace con una vacuna, ya que "es una práctica bastante habitual, como con ocurre con la vacuna del ébola, y en España con la del meningococo o el neumococo, entre otras".



Por último, han aclarado que en este contexto de "virus endémico", que podría quedarse durante unos años y para el que, por tanto, se necesitarían dosis de recuerdo, "no es improbable que muchas de las personas vacunadas con tecnología de adenovirus, como AstraZeneca, reciban vacunas de otras plataformas, como de ARN mensajero o vacuna de proteína, como la de Novavax".