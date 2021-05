España.- Podemos defiende indultos y desdeña el informe del TS: "Los jueces dejan ya de ser guionistas de la política"

24-03-2021 El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, interviene en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Madrid, (España), a 24 de marzo de 2021. Este pleno, marcado por la campaña electoral de Madrid del próximo 4 de mayo, supone la última sesión de control en la que participará el vicepresidente segundo del Gobierno, ya que en una semana dejará el Ejecutivo para presentarse a los comicios madrileños. Asimismo durante la sesión plenaria se abordarán cuestiones relativas al acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud que permite retomar la vacunación con AstraZeneca. POLITICA EUROPA PRESS/A.Ortega.POOL - Europa Press



Destaca que la ley no exige arrepentimiento para los indultos y ve "hipócrita" al PP por avanzar un hipotético recurso



MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -



Unidas Podemos ha reivindicado la concesión de los indultos a los líderes del 'procés' en prisión al proclamar que "el tiempo de los jueces" como "guionistas de la política" ha "terminado" y, ahora, le toca al Ejecutivo dar este "primer paso" para poder solucionar el conflicto catalán.



De esta forma ha desdeñado el informe del Tribunal Supremo contrario a otorgar esos indultos, al no ser vinculante, y reivindica esta prerrogativa del Gobierno que "tiene todo el sentido" en este caso, pues concurren razones de "equidad", de "justicia" ante unas penas "desproporcionadas" y de "utilidad pública" que aconsejan este mecanismos para lograr la "concordia" en Catalunya.



Así lo ha trasladado el presidente del grupo parlamentario en el Congreso, Jaume Asens, para detallar que los ministros de Unidas Podemos defenderán, cuando toque evaluar esta petición en el seno del Consejo de Ministros, otorgar esta medida de gracia para "desjudicializar" así el conflicto.



De hecho, ha subrayado que las declaraciones de ayer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, revelan que "hay buena voluntad" a la hora de examinar los indultos y, en consecuencia, confían en que se concederán.



"RECUPERAR EL TERRENO DEL DIÁLOGO Y NO DE LA VENGANZA"



"Quienes fueron parte del problema sabíamos que no serían parte de la solución y los jueces dejan de ser ya los guionistas de la política, para que la política vuelva a recuperar el terreno del diálogo y no de la venganza. Ahora empieza el tiempo de la política, el tiempo de los jueces ha terminado", ha apuntado tras comparecer ante los medios en el Congreso para valorar la resolución del alto tribunal.



NO SE PUEDE EXIGIR ARREPENTIMIENTO



Y es que Asens ha explicado que no le ha sorprendido el informe del Supremo, pues sus anteriores soluciones ya avanzaban su criterio de oponerse al indulto de los condenados en el 'procés', y ha reprochado su "tardanza" en evacuar este trámite, que ve "intencionada".



A su vez, ha subrayado que no es necesario el requisito del arrepentimiento para dar los indultos, pues no es una "anomalía" que se otorguen pese informe en contra del tribunal sentenciador, que suele ser lo frecuente. Es más, ha sentenciado que España "no es una democracia militante" y "no se le puede exigir a nadie que renuncie a sus ideas" políticas.



De todas formas, el también dirigente de En Comú Podem ha insistido en que ahora es el turno "de los actores políticos", pues la "libertad de los presos" independentistas es necesaria para la mesa del diálogo en Catalunya, que a su juicio no podrá avanzar con dirigentes de la "contraparte" en la cárcel. Con ello, hacía una alusión concreta al líder de ERC, Oriol Junqueras.



En esta línea, ha recalcado que no existe un tiempo tasado hasta que se analice el expediente motivado de los indultos por parte del Consejo de Ministros, pero ha exhortado a cumplimentar el trámite lo antes posible.



"No podemos esperar más", ha desgranado el parlamentario para aludir, además, a que el indulto es pertinente dado que no incurrieron en violencia y los reos ya no son diputados ni miembros de la Generalitat, lo que en definitiva impide que vuelvan a repetir los hechos por los que fueron condenados.



"NO PASAR MÁS VERGÜENZA EN EUROPA"



Asens ha subrayado también que su libertad es una "exigencia" no solo de organizaciones como Amnistía Internacional sino de Europa, pues sentencias de países europeos como Bélgica indican que, lo que es "cárcel", en el ámbito político son "hechos políticos" sin relevancia penal.



Por tanto y para no pasar "más vergüenza" en Europa, ha demandado los indultos para "atemperar" una "pena desproporcionada", en línea también con los votos particulares que emitieron en su día magistrados del Tribunal Constitucional.



Mientras, Asens ha criticado que le sorprende que el PP se agarre al argumento del arrepentimiento, que no está contemplado en la ley, cuando otorgó "centenares" de indultos, algunos por crímenes "abyectos" durante su etapa en el Gobierno con informes negativo.



"HIPOCRESÍA Y CINISMO" DEL PP



Además, ha recriminado que el PP no dijo nada sobre los indultos a condenados por el golpe de estado del 23F y le preocupa su "desconocimiento" cuando alude a un eventual recurso en caso de que se concedan a los presos independentistas, pues esa opción está tasada para aquellos que tengan reconocido el interés legítimo de "víctima".



En su opinión, los populares en el caso del 'procés' no tienen sus derechos afectados y, por tanto, incurren en una estrategia de "confusión" mediante un "gran ejercicio" de "desmemoria, cinismo e hipocresía". "Que den lecciones de cómo indultar es como si Luis Bárcenas intenta dar lecciones de buen gobierno y transparencia", ha enfatizado Asens.



Por último y cuestionado sobre el caso del expresidente catalán Carles Puigdemont, el dirigente de Unidas Podemos ha señalado que el indulto no soluciona todo el problema y, precisamente por ello, han reclamado la reforma del delito de sedición para facilitar el retorno de los políticos que están ahora en Bélgica.