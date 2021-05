España.- Los sueldos de Familia Real en 2020 bajaron a 549.819 euros tras anular Felipe VI retribución del Rey emérito

Se han pagado además 2,51 millones en incentivos al rendimiento y Casa Real contaba en 2020 con 3,19 millones en remanente de Tesorería



MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -



Las retribuciones de la Familia Real en 2020 ascendieron a 549.819 euros, lo que supone una minoración con relación al presupuesto inicial de 679.818 euros, debido a que el Rey emérito sólo recibió el pasado ejercicio 42.033 euros, tras la decisión de Felipe VI de suprimir la retribución a su progenitor el 15 de marzo, el mismo día que hizo pública su decisión de renunciar a la herencia que pudiera corresponderle de su padre.



Según los datos que ha proporcionado Casa Real, sus presupuestos se vieron prorrogados ante la falta de aprobación de un presupuesto y se aplicó una subida del 2 por ciento en los salarios, tal y como aprobó el Gobierno para todos los funcionarios públicos.



Así las cosas, el sueldo del Rey Felipe VI en 2020 ascendió a 253.843 euros; la Reina Letizia percibió 139.605 euros; el Rey Juan Carlos, 42.033 euros, dejando de percibir la cantidad de 129.998 euros; y la Reina Sofía, 114.231 euros.



Las cuentas de Casa Real también reflejan los salarios de los altos cargos de Zarzuela. Se da la circunstancia de que el Jefe de Casa Real, Jaime Alfonsín, cobra más que la Reina, ya que su sueldo asciende a 147.204 euros. Y también el Secretario General, Domingo Martínez Palomo, también tiene un sueldo superior al de la soberana, 144.485 euros.



Las retribuciones del resto de altos cargos son las siguientes: Jefe del Cuarto Militar hasta el 9 de diciembre de 2020, Juan Ruiz Casas, 118.300 euros; Jefe del Cuarto Militar desde el 10 de diciembre de 2020, 6.557 euros; Interventora, Beatriz Rodríguez Alcobendas, 107.025 euros; Consejero Diplomático, Alfonso Sanz Pórtoles, 141.488 euros; Jefe de Gabinete, Emilio Tomé de la Vega, 110.947 euros y Jefe de la Secretaría de la Reina, José Manuel Zulueta, 110.229 euros.



A ellos se suman los sueldos de: Jefe del Servicio de Seguridad, Miguel Ángel Herráiz Alarcon, 109.368 euros; el director de Comunicación, Jorge Gutiérrez Roldán, 106.656 euros; jefe de la Unidad de Protocolo, Alfredo Martínez Serrano, 106.656 euros y el jefe de la Unidad de Administración, Infraestructuras y Servicios, 110.947 euros.



Junto a estas retribuciones, en 2020 se pagaron 2,518 millones de euros en incentivos al rendimiento, el 99,97 por ciento de lo presupuestado inicialmente.



INCREMENTO DE PRESUPUESTO PARA INVERSIONES EN TECNOLOGÍAS.



El presupuesto total de Casa Real para el año 2020 era de 7.887.150 euros, pero se vio modificado al alza al incluir 648.519 euros que procedían de remanente de Tesorería no afectado para destinarlo a inversiones, en concreto para acometer la evolución de la plataforma de comunicaciones de la Casa de S.M. el Rey.



Lo que elevó el presupuesto definitivo a 8.535.669 euros, aunque finalmente la ejecución presupuestaria ascendió a 7.940.361 euros, el 93,03 por ciento del total.



Según los datos de la ejecución del Presupuesto, a fecha 31 de diciembre de 2020 el saldo en las cuentas de tesorería de que disponía la Casa del Rey ascendía a 5.131.205,38 euros. La gran mayoría de estas cantidades estaba depositadas en cuentas bancarias, 4.989.429 euros; 105 euros en el Banco de España; 81.214 euros disponibles en caja y 60.455 euros en moneda extranjera también en caja.



En cuanto al remanente de Tesorería de Casa Real, este asciende a 3.912.424,09 euros. Según el informe de auditoría externa realizado por Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), Casa Real cuenta con este remanente de Tesorería, de disponibilidad inmediata, para hacer frente a gastos imprevistos.



La partida de gastos corriente en bienes y servicios que se presupuestó en 2.782.382 euros, finalmente fue ejecutada en 2.375.218 euros. Casa Real también presupuestó 1.882.882 en material, suministros y otros y se vió obligada a incrementar ese presupuesto, hasta ejecutar un total de 1.934.841 euros.



En esta última partida se destinaron 132.775 euros para adoptar medidas de emergencia frente a la pandemia de coronavirus que comenzó el pasado ejercicio.



Por el contrario, la partida de atención protocolaria no se ejecutó en su totalidad, solo lo hizo en un 74,73 por ciento, ya que inicialmente se presupuestaron 590.000 euros, pero finalmente se utilizaron 241.213. Ocurrió lo mismo con la partida de Viajes, con un presupuesto inicial de 44.500 euros, del que finalmente se utilizaron 20.605 euros.



MAS DE UN MILLAR DE PERSONAS CONTACTADAS EN EL CONFINAMIENTO



En cuanto al número de actividades realizadas por Casa Real en 2020 dentro y fuera de España asciende a 360; el número de audiencias fue de 224; los Reyes recibieron a 1.629 personas; hubo 12 visitas de líderes extranjeros a España y 28 actividades en el extranjero.



En este año, existe un apartado dedicado a las Actividades realizadas durante el confinamiento, con más de 90 videoconferencias, más de 160 conversaciones telefónicas y más de un millar de personas contactadas directamente (100 sectores, 47 centros sanitarios y hospitalarios y más de una treintena de organizaciones



del tercer sector).