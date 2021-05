España.- Belarra sitúa a Montero como número dos de su lista a liderar Podemos

27-05-2021 Montero junto a Belarra POLITICA EUROPA ESPAÑA DESDE ESPAÑA Europa Press



Noelia Vera, Isa Serra, Idoia Mendía y Alejandra Jacinto completan los seis primeras plazas de su lista y Echenique ostenta el puesto 7



La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, sitúa a la titular de Igualdad, Irene Montero, como la número dos de su candidatura a liderar Podemos de cara a la cuarta Asamblea Ciudadana e ilustra su apuesta por feminizar la dirección del partido al ubicar en los primeros puestos de su lista a destacadas dirigentes.



De esta forma, la aspirante a suceder a Pablo Iglesias cuenta con la secretaria de Estado de Igualdad, Noelia Vera, como número tres en su lista vinculada al Consejo Ciudadano Estatal, seguida de la coportavoz de la formación, Isa Serra, la eurodiputada Idoia Villanueva y la activista Alejandra Jacinto, diputada electa por la Asamblea de Madrid y una de las novedades destacadas para esta nueva etapa. Con ello, los seis primeros puestos lo ocupan mujeres.



Completan los diez primeros puestos de su lista el portavoz parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, la portavoz adjunta en la Cámara Baja, Sofía Castañón, y el también coportavoz y secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos en funciones, Rafa Mayoral.



Tras ellos, figuran otros dirigentes destacados de la actual Ejecutiva de la formación morada como Ángela Rodríguez 'Pam' (11), Juanma del Olmo (12), el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens (14), la diputada y coordinadora autonómica en el País Vasco, Pilar Garrido (15), su homólogo en Castilla y León, Pablo Fernández (16) y el parlamentario Txema Guijarro (18).



También ocupan un puesto destacado la politóloga Lilith Verstrynge (13), la líder de En Comú Podem en el Parlament de Cataluña, Jéssica Albiach (17), la coordinadora autonómica en Extremadura, Irene de Miguel (19) y el diputado por la Asamblea de Madrid Serigne Mbaye (20), que fue portavoz del Sindicato de Manteros de Madrid.



RESPALDO DE LÍDERES AUTONÓMICOS Y MARÍA BOTTO OCUPA EL PUESTO 25



Entre los nuevos fichajes de la sociedad civil que la ministra ha incorporado a su proyecto emerge la actriz María Botto en el puesto 25 de la lista mientras que el exatleta Roberto Sotomayor ocupa un puesto más rezagado, el 52.



Además, integra en su candidatura a otros líderes autonómicos como Maru Díaz (Aragón), Conchi Abellán (Cataluña), Antón Gómez-Reino (Galicia), Martina Velarde (Andalucía), Jesús Santos (Madrid), Javier Sánchez Serna (Murcia) y Laura Fuentes (Canarias).



En total, once coordinadores autonómicos respaldan a Belarra en su candidatura para ser la nueva secretaria general y revela su apuesta para fortalecer la organización a nivel territorial, para con ello crecer tanto en votos como en militantes.



Otros nombres destacados de la lista son la consejera de Derechos Sociales de Canarias, Noemí Santana (21), la exdirectora del Instituto de las Mujeres y diputada regional por Madrid, Beatriz Gimeno, el exJefe del Estado Mayor del Ejército Julio Rodríguez (26), el economista Vicenç Navarro (34), el director general de Derechos Animales, Sergio García Torres (40) y el militante del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) Diego Cañamero (65).



A ellos se suman los diputados en el Congreso Ismael Cortés (54), Isabel Franco (62), Antonia Jover (65), María Luisa Saavedra (75) y Lucía Muñoz (76).



CONTINUIDAD DEL NÚCLEO DURO Y ACTIVISMO



la candidatura de la ministra de Derechos Sociales combina la continuidad de gran parte del núcleo duro que acompañó a Iglesias durante su etapa como líder de Podemos, pero imprime una clara feminización del partido y reivindica también el activismo social, al dar a Alejandra Jacinto un puesto de cabeza.



En este sentido, se cumplen las principales quinielas que se manejaban dentro de la organización y que apuntaban a un fuerte peso de cara a la nueva dirección de Montero, Vera Villanueva e Isa Serra.



Bajo el lema 'Crecer', Belarra aspira a aumentar el espacio de la formación morada aprovechando la "estabilidad" que goza ahora Podemos a nivel interno y desde la consolidación de su papel en el Gobierno estatal. De hecho, el pasado sábado destacó que no se conforma con estar en minoría dentro del Ejecutivo y aspira a situar al partido como "primera fuerza progresista".



Fuentes de su candidatura ya apuntaron la semana pasada que la principal aspirante a liderar Podemos quiere plasmar ese crecimiento en múltiples dimensiones, al incluir "más voces", gestar un liderazgo coral y aumentar también el número de militantes para robustecer la organización en cada territorio.



Todo ello con vistas a conseguir que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pueda llegar a la Moncloa liderando la próxima candidatura a los comicios generales de Unidas Podemos.



TETTAMANTI Y BARREDO, SUS RIVALES EN VISTALEGRE IV



La ministra tendrá como rivales en Vistalegre IV, que concluye el 13 de febrero, al edil en el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), Esteban Tettamanti, y el militante crítico Fernando Barredo.



Este jueves, al igual que Belarra, han sido ratificados como candidatos al reunir los avales requeridos y presentar, también, una lista vinculada al Consejo Ciudadano Estatal, así como documentos con sus propuestas política y organizativa para el partido. Por tanto, quedan descartados los precandidatos



Otros dos precandidatos, Emilio García Palacios y Rafael Garde, que no han cumplido estos requisitos.