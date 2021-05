El primer ministro esloveno supera una moción de la oposición

El Parlamento de Eslovenia rechazó este miércoles una moción contra el primer ministro, el populista de derechas Janez Jansa, al que la oposición acusa de gobernar de forma autoritaria. EFE/EPA/YANNIS KOLESIDIS

Zagreb, 26 may (EFE).- El Parlamento de Eslovenia rechazó este miércoles una moción contra el primer ministro, el populista de derechas Janez Jansa, al que la oposición acusa de gobernar de forma autoritaria.

La moción, denominada "acusación constitucional" y presentada por la oposición de centroizquierda, obtuvo 44 votos en contra, 42 a favor, mientras que un diputado se abstuvo y otros tres no acudieron a la sesión.

La votación contra Jansa, un estrecho aliado del líder ultranacionalista húngaro, Viktor Orbán, se produjo cinco semanas antes de que el gobierno esloveno asuma la presidencia semestral de la Unión Europea (UE).

La oposición acusa al primer ministro, en el poder desde hace un año, de haber gestionado mal la crisis del coronavirus y de excederse en sus poderes en detrimento de la salud de los ciudadanos y de sus libertades cívicas.

Además, le acusa de sofocar la prensa independiente, de haber suspendido ilegalmente la financiación de la agencia de noticias pública STA con el fin forzar su cierre y de haber ejercido una inadmisible presión sobre la Justicia y la elección de fiscales.

Jansa, que suele atacar a sus rivales en Twitter, calificó en el Parlamento las acusaciones de "absurdas".

En el Parlamento de Eslovenia, con 90 escaños, hay desde hace unos meses un empate técnico entre el bloque gobernante y el opositor, de forma que Jansa y sus aliados no controlan la mayoría, pero tampoco lo hace la oposición.