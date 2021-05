El petróleo de Texas abre con una bajada del 0,47 %, hasta 65,90 dólares

Al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en junio ganaron 0,90 dólares con respecto al cierre del día anterior. EFE/Larry W. Smith/Archivo

Nueva York, 27 may (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este jueves con una bajada del 0,47 %, hasta 65,90 dólares, de nuevo lastrado por la perspectiva de que Estados Unidos pueda levantar sanciones a Irán y facilitar sus exportaciones de petróleo.

A las 9.05 hora local (13.05 GMT) en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos futuros del WTI para entrega en julio perdían 0,31 dólares con respecto al cierre del día anterior.

El crudo de referencia estadounidense operaba a la baja ante el avance de las negociaciones para restablecer el pacto nuclear de 2015 en Viena y la posibilidad de que esta semana haya un acuerdo para que Teherán vuelva a cumplir sus compromisos y Estados Unidos se reincorpore.

"Sin embargo, incluso si se alcanza pronto un acuerdo, el completo levantamiento de las sanciones sobre las exportaciones de petróleo iraníes probablemente no ocurrirá hasta más adelante en el año y será gradual", señaló la analista Sophie Griffiths, de la firma Oanda.

Los expertos apuntan que, aún así, ese potencial retorno del suministro petrolero iraní a la oferta global será un tema central en la reunión mensual de la OPEP y sus aliados este próximo martes, en la que abordarán sus planes respecto a sus recortes de producción vigentes.

Por otra parte, los inversores son optimistas por las reaperturas económicas en Europa y EE.UU. y la mejora de su situación epidemiológica a medida que avanzan las vacunaciones contra la covid-19, de cara a un verano de mayor movilidad.

Sigue preocupando el alto número de casos de coronavirus en la India y en Japón, no obstante.

Según datos del Instituto Americano del Petróleo, las reservas estadounidenses de crudo bajaron en 439.000 barriles durante la semana que terminó el 21 de mayo, una cifra mayor de la esperada, que dio soporte a los precios.