El actor Mark Wahlberg se une de sorpresa a una clase en gimnasio de Florida

El actor estadounidense Mark Wahlberg. EFE/ Eugene Garcia/Archivo

Miami, 26 may (EFE).- El actor estadounidense Mark Wahlberg sorprendió a los deportistas en un gimnasio de Jupiter (sureste de Florida) al unirse a la rutina de ejercicios y además lucir en forma después de haber ganado unas 30 libras para su más reciente filme "Father Stu".

Wahlberg, de 49 años, se presentó el martes a una secuencia de entrenamiento a intervalos de 45 minutos, conocida como F45, programa en el que ha sido inversionista y además embajador, según informó este miércoles el diario Palm Beach Post.

El actor, conocido por su musculatura, había sorprendido en la últimas semanas con fotos en sus redes sociales con barriga tras su meta de comer 7.000 calorías diarias para su papel en "Father Stu".

La película cuenta la historia del reverendo Stuart Long, un exboxeador y actor que luego se convirtió en sacerdote.

El actor se unió el martes a los 17 asistentes a la clase en Jupiter, que vieron sus habilidades con las pesas rusas, sacos de arena, bandas de resistencia y otros equipos de entrenamiento .

"No importa cuál sea tu nivel de condición física, puedes ser un atleta de clase mundial o alguien que nunca antes ha estado en el gimnasio, no te lastimarás y tienes una gran energía" en esta clase, dijo sobre la rutina.

El propietario de la franquicia de F45 en Júpiter dijo que él apenas se enteró la noche del lunes de que el actor visitaría el lugar.

Wahlberg, quien dijo que debe mantenerse en forma para el trabajo, lo que a veces significa ir al gimnasio en medio de la noche, hizo la rutina mientras los miembros de la clase lo miraron de reojo.

También habían curiosos por la ventanas que querían constatar el físico del actor, que no se desconcentraba.