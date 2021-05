EE.UU. cambiaría hacia un enfoque de competencia frente a China

Xi Jinping, China's president, gives a speech during an inauguration ceremony in Macau, China, on Friday, Dec. 20, 2019. Xi praised the work of Macau's government in maintaining stability on Friday as the former Portuguese colony celebrates the 20-year anniversary of its return to Chinese rule.

(Bloomberg) -- Estados Unidos está entrando en un período de intensa competencia con China a medida que el Gobierno que dirige la segunda economía más grande del mundo se vuelve cada vez más controlado por el presidente, Xi Jinping, dijo el alto funcionario de la Casa Blanca para Asia.

“El período que se describió ampliamente como de compromiso ha llegado a su fin”, dijo el miércoles Kurt Campbell, coordinador de EE.UU. para asuntos del Indo-Pacífico en el Consejo de Seguridad Nacional, en un evento organizado por la Universidad de Stanford. La política de EE.UU. hacia China ahora operará bajo un “nuevo conjunto de parámetros estratégicos”, dijo Campbell, y agregó que “el paradigma dominante será la competencia”.

Las políticas chinas bajo Xi son en gran parte responsables del cambio en la política estadounidense, aseveró Campbell, citando los enfrentamientos militares en la frontera de China con India, una “campaña económica” contra Australia y una intensificación de la diplomacia “de retórica confrontacional”. La conducta de Pekín fue emblemática de un cambio hacia un “poder severo, o poder duro”, lo que “indica que China está decidida a desempeñar un papel más firme”, dijo.

Los comentarios tajantes fueron algunos de los signos de nuevas tensiones entre los dos países, incluso cuando la representante de Comercio de EE.UU., Katherine Tai, y el vice primer ministro chino, Liu He, sostuvieron su primera llamada telefónica. Antes de las conversaciones, Tai dijo a Reuters que las dos partes enfrentaban “retos muy grandes” y que el presidente Joe Biden anunció que había ordenado a la comunidad de inteligencia de EE.UU. que “redoblara” sus esfuerzos para determinar si el covid-19 se había escapado de un laboratorio chino.

Biden dijo en un comunicado el miércoles que los funcionarios chinos deben ser más transparentes y que Pekín debe unirse a una “investigación internacional basada en pruebas y proporcionar acceso a todos los datos y pruebas relevantes”. La embajada de China en Washington desestimó la investigación como una “campaña de difamación y cambio de culpabilidad” que perjudicaría los esfuerzos para prevenir futuras crisis de salud.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, dijo en una conferencia de prensa regular el jueves en Pekín que los dos países “pueden ganar con la cooperación y perder con la confrontación”.

Los países también están enfrascados en disputas sobre la reivindicación de Pekín sobre el mar de China Meridional, los derechos humanos en la región de Sinkiang, el futuro de Taiwán y Hong Kong, y las preocupaciones económicas que incluyen el despliegue de tecnología 5G y una escasez global de semiconductores. Funcionarios chinos y estadounidenses han dicho que ven áreas de cooperación, particularmente sobre el cambio climático, pero en muchos otros temas la relación es mucho más fría.

Xi es ‘poco sentimental’

Campbell dijo que Xi estaba en el corazón del nuevo enfoque de EE.UU. hacia las relaciones con China. Describió al presidente chino como una persona “profundamente ideológica, pero también bastante poco sentimental” y “no muy interesada en la economía”.

Desde que llegó al poder en 2012, Xi ha “desmontado casi por completo casi 40 años de mecanismos diseñados para el liderazgo colectivo”, dijo Campbell.

Los aliados serán fundamentales para los esfuerzos de EE.UU. para hacer retroceder a China en los próximos años, dijo Campbell. EE.UU. ya ha tratado de aumentar la importancia de su trabajo dentro del llamado grupo de naciones Quad, que incluye a India, Japón y Australia. Y las primeras reuniones de Biden en la Casa Blanca con jefes de Estado extranjeros fueron con el japonés Yoshihide Suga y Moon Jae-in de Corea del Sur.

“Creemos que la mejor manera de involucrar a una China más firme es trabajar con aliados, socios y amigos”, señaló Campbell, y agregó que “la mejor política hacia China es realmente una buena política hacia Asia”. No obstante, dijo que EE.UU. tendrá que disipar los temores del declive estadounidense en Asia y ofrecer una “visión económica positiva” para la región.

“Por primera vez, realmente, ahora estamos cambiando nuestro enfoque estratégico, nuestros intereses económicos, nuestro poder militar más hacia el Indo-Pacífico”, dijo Campbell.

