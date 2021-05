26-05-2021 ¿Crees Que Lo Sabes Todo Sobre Los Fotoprotectores Solares? ¡Seguro Que No!. MADRID, 27 (CHANCE) Llega el buen tiempo, ¡por fin! Es momento de salir más a pasear, de ir al campo o a la playa, de estar con nuestros familiares y amigos al aire libre y más con esta pandemia. Pero, ¡cuidado! Debemos protegernos, y no sólo frente a la COVID-19 con las medidas sanitarias que todos ya conocemos, sino tomar precauciones también con el Sol, a pesar de que suponga una inyección de energía y de placer para esta época tan convulsa que estamos viviendo. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CEDIDA POR PIERRE FABRE



Llega el buen tiempo, ¡por fin! Es momento de salir más a pasear, de ir al campo o a la playa, de estar con nuestros familiares y amigos al aire libre y más con esta pandemia. Pero, ¡cuidado! Debemos protegernos, y no sólo frente a la COVID-19 con las medidas sanitarias que todos ya conocemos, sino tomar precauciones también con el Sol, a pesar de que suponga una inyección de energía y de placer para esta época tan convulsa que estamos viviendo.



Y es que, según advierte la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), la luz solar representa un "peligro potencial" que puede desembocar en quemaduras, fotosensibilidad y dermatitis por reacción a la luz a corto plazo, y en fotoenvejecimiento cutáneo, cáncer y en alteraciones del sistema inmune a largo plazo, hoy tan imprescindible en esta pandemia. "Hasta la fecha, la fotoprotección se perfila como la mejor forma de tomar el sol de manera inteligente", asegura la sociedad científica española.



"La piel tiene memoria y el daño solar es acumulativo con lo cual es vital proteger día a día la piel del sol para evitar daños tanto en el presente como en el futuro", afirma por su parte Cristina Alcoriza, farmacéutica y product manager de Eau Thermale Avène.



Así, es vital que nos protejamos de los rayos solares y para ello es fundamental sobre todo el empleo de fotoprotectores solares. Además, para este verano ha salido al mercado un nuevo producto, un fotoprotector nunca visto y que nos protege aún más que otras gamas en el mercado.



Según avanza la experta, se trata de Intense protect SPF 50+ que incorpora el primer filtro orgánico desarrollado y patentado por los laboratorios Pierre Fabre, de ultra amplio espectro, y "capaz pues de actuar sobre los UVB, los UVA y la luz azul visible de alta energía (HEV)".



Esta experta confiesa que no hace tantos años que se comenzaron a usar los fotoprotectores. "En un principio la preocupación principal era proteger frente a la radiación UVB que era la única que se consideraba nociva, y no fue hasta en año 2000 que, siendo pioneros, desde Eau Thermale Avène lanzamos el primer fotoprotector que también protegía frente al UVA, puesto que ya comenzaban las evidencias de que esta radiación era también peligrosa a nivel cutáneo", advierte.



Alcoriza reconoce que actualmente las investigaciones sobre la radiación solar se centran en la luz azul que también emite el Sol, y en el daño que hoy se sabe que produce en la piel. "Siendo de nuevo pioneros presentamos este año Intense Protect SPF 50+, que incorpora el primer filtro orgánico desarrollado y patentado por Pierre Fabre de ultra amplio espectro capaz pues de actuar sobre los UVB, los UVA y la luz azul de alta energía", destaca la representante del laboratorio.



Además, es "un filtro muy seguro para la piel porque no presenta ningún tipo de penetración transcutánea y muy respetuoso con el medio ambiente porque no afecta a ningún tipo de organismo marino".



En resumen, ¿Cuáles son las bondades de este nuevo fotoprotector?



· Es ultra eficaz porque cubre todo el espectro solar desde los UVB, pasando por los UVA y hasta la LUZ AZUL de alta energía. Además es 100% fotoestable con lo que tenemos la seguridad que la protección queda inalterada al exponerse al sol o al calor.



· Es ultra seguro porque no penetra a través de la piel pudiéndose usar por cualquier tipo de piel incluso las más delicadas como puede ser las de los bebés. Y porque se ha testado en condiciones extremas de insolación como es en los trópicos, el desierto, durante la práctica de deportes acuáticos...



· También es ultra respetuoso con el medio ambiente porque su sistema filtrante no afecta a ningún tipo de organismo marino y además, al no contener siliconas, es un formula biodegradable.



· Nos da un cuidado solar adecuado para las condiciones de luz solar más intensa, así como para las pieles más vulnerables.



· Su textura híbrida permite una penetración en tres segundos, hidratación intensa durante ocho horas, y acción anti-sequedad.



· Su tono nude ofrece un acabado transparente, invisible y sin marcas blancas, incluso en pieles oscuras.



· Es ultra resistente al agua y al sudor.



PAUTAS PARA UN CORRECTO USO DE LOS FOTOPROTECTORES SOLARES



Por otro lado, Cristina Alcoriza nos recuerda que para un uso correcto de un fotoprotector solar tenemos que aplicarnos dos gramos por cada dos centímetros de piel. "La cantidad de fotoprotector a aplicar varía según la zona, pero en los de Eau Thermale Avène esta información viene indicada para estar seguros de que aplicamos la cantidad necesaria", ha subrayado.



Antes de exponerse al sol, se debe aplicar generosamente el producto en cara y cuerpo y durante la exposición al sol hay que volver a poner cada dos horas. Después, para calmar la piel a lo largo del día recomienda pulverizaciones de una fina bruma de Agua termal de Avène. En última instancia, y después de la exposición solar, para hidratar y calmar la piel sensible y ya con la piel limpia y seca, aconseja aplicar generosamente el gel-crema reparador para después del sol de Eau Thermale.



Desde Eau Thermale recuerdan también que en el largo plazo una exposición solar excesiva y sin la adecuada fotoprotección puede ocasionar fotodermatosis o 'alergias al Sol'; la radiodermatitis estival benigna (erupciones y pruritos en el escote y el antebrazo); manchas solares; envejecimiento cutáneo prematuro; y un alto riesgo de cáncer cutáneo.