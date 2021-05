Coronavirus.- Colombia notifica por segundo día consecutivo un nuevo récord de contagios diarios de COVID-19

Bogotá también notifica el día con más contagios de toda la pandemia y la alcaldesa anuncia la reapertura de la ciudad el 8 de junio



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



Colombia ha batido, por segundo día consecutivo, un récord de casos diarios de coronavirus, con 25.092 contagios detectados en las últimas 24 horas.



Con estos, ya son 3.319.193 los ciudadanos que se han contagiado de la enfermedad en el país latinoamericano desde el estallido de la pandemia.



El Ministerio de Salud, en su último balance epidemiológico, también ha informado de 22.425 altas hospitalarias expedidas a pacientes recuperados y 513 personas que han fallecido en la última jornada, para un total de 3.101.390 recuperados y 86.693 víctimas mortales acumuladas.



Por último, las autoridades sanitarias han confirmado que, hasta este jueves, hay 120.276 casos que siguen activos en el país.



Pero no solo el país ha notificado el día con más contagios de la crisis sanitaria, sino que Bogotá también ha batido récord de casos diarios, después de sumar 9.695 positivos, para un total de 933.953.



En la capital, la situación de la ocupación de camas sigue siendo preocupante, ya que hay un 97 por ciento de las camas de unidades de cuidados intensivos destinadas a coronavirus ocupadas.



A pesar de esta situación, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha confirmado este jueves la "reapertura responsable" económica de la ciudad a partir de 8 de junio, después de reunirse con comerciantes y empresarios.



López ha insistido en que la reapertura tiene que ser segura, para lo que dependen "mucho de que esta semana se instale una mesa de concertación nacional y formalizar preacuerdo. No sé si no se dan cuenta que estamos en estado de emergencia. El Gobierno Nacional debe dar un paso hacia adelante", ha pedido, informa 'El Tiempo'.