Coalición saudí reconoce equipos en isla de misteriosa base

DUBÁI (AP) — Una coalición encabezada por Arabia Saudí que combate en Yemen reconoció el jueves que tiene equipos en una isla en el estrecho de Bab el-Mandeb donde está en construcción una misteriosa base aérea.

Pero el comunicado de la coalición publicado por la agencia estatal Saudi Press Agency no dice quién construye las instalaciones en la isla volcánica Mayun que es el tema de un reportaje reciente de The Associated Press.

El comunicado dice que el equipo, que no identifica, ayuda a la coalición a respaldar el gobierno yemení reconocido internacionalmente contra los rebeldes hutíes respaldados por Irán que tienen en su poder la capital del país, Saná.

Según el comunicado, Emiratos Árabes Unidos, que sigue siendo miembro de la coalición aunque prácticamente se retiró de la guerra en 2019, “proporcionaba apoyo aéreo a la defensa” de la ciudad yemení de Marib, blanco de una ofensiva en curso de los hutíes. El comunicado calificó de “infundada” cualquier denuncia de que había efectivos emiratíes en Mayun.

El reportaje de AP, basado en parte en fotos satelitales de la isla, muestra la construcción de una pista de 1,85 kilómetros. Datos de navegación vinculan a los Emiratos a un intento anterior de construir una pista, que quedó abandonado.

Oficiales militares del gobierno yemení reconocido internacionalmente dijeron a la AP que en semanas recientes buques emiratíes transportaron armas, pertrechos y tropas a la isla de Mayun para esta construcción. El informe de AP no mencionó la presencia de tropas emiratíes en la isla.

Funcionarios iraníes han expresado ira creciente ante la construcción de la base aérea en Mayun. Los EAU no han respondido a las solicitudes reiteradas de declaraciones.