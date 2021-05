China/Australia.- Arranca el juicio contra un escritor australiano detenido en China por presunto espionaje

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El juicio contra el escritor australiano Yang Hengjun, que fue detenido en China en agosto de 2019 por presunto espionaje y que trabajó para el Ministerio de Seguridad del gigante asiático, ha comenzado este jueves en Pekín.



Según informaciones de la cadena de televisión ABC, los diplomáticos australianos no han tenido acceso al juzgado para asistir a la primera vista judicial contra el acusado de 56 años, que lleva dos años detenido en suelo chino.



El embajador de Australia en China, Graham Fletecher, ha confirmado que no ha podido entrar en el edificio debido a las restricciones impuestas por el coronavirus y ha indicado que las autoridades chinas han evitado ofrecer detalles específicos sobre los delitos que habría cometido Yang.



"Esto es lamentable, preocupante y poco satisfactorio", ha señalado el embajador a las puertas del juzgado. "Nos preocupa este caso, especialmente la falta de transparencia", ha afirmado antes de matizar que Canberra ha concluido que se trata de una "detención arbitraria".



En este sentido, ha subrayad que "independientemente de lo que pase hoy seguirán abogando por ofrecer apoyo consular a su familia". La mujer del periodista, Yuan Ruijuan, ha alertado de que tampoco tiene detalles sobre el caso.



"Es un juicio a puerta cerrada, así que aparte de abogados y fiscales no puede entrar nadie más", ha lamentado. Así, ha dicho estar "nerviosa" y "preocupada" dado el estado en que se encuentran las relaciones entre Australia y China: "es difícil ser optimista".



El escritor ha indicado en una carta que su caso es un ejemplo de "venganza" por parte de China. Si bien ha admitido que su salud se ha deteriorado debido al encarcelamiento, ha dicho sentirse "fuerte" espiritualmente hablando.



"Los valores y creencias que compartimos y que comparto también con mis lectores constituyen algo grande", ha manifestado. "Si pasa lo peor, si alguien se quiere vengar por mis escritos, decidle a la gente de China lo que hice y su significado para el pueblo chino", recoge el texto.