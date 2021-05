China acusa de "manipulación" a quienes reavivan la teoría del laboratorio

Un hombre trabaja en un laboratorio de investigación en Lianyungang (China). EFE/ Aleksandar Plavevski/Archivo

Washington, 27 may (EFE).- La embajada de China en Estados Unidos acusó este jueves de "manipulación política" a quienes reavivan la teoría de que la covid-19 se originó en un laboratorio de Wuhan después de que el mandatario estadounidense, Joe Biden, ordenase un informe al respecto.

"Algunas fuerzas políticas se han obsesionado con la manipulación política y el juego de culpas, ignorando la urgente necesidad de su pueblo de combatir la pandemia y la demanda internacional de cooperación en este frente, que ha provocado una trágica pérdida de muchas vidas", indicó un portavoz diplomático.

La legación china denunció en su comunicado que "la campaña de difamación y culpabilización está regresando, y la teoría de la conspiración de la 'fuga del laboratorio' está resurgiendo".

"Mientras la pandemia sigue causando un gran daño en el mundo y la comunidad internacional espera una mayor cooperación entre países, algunas personas recurren a su viejo manual. No podemos dejar de preguntarnos, ¿han dejado atrás esa amarga lección tan pronto? ¿O quieren ver repetidas las tragedias?", sostuvo.

Se trata de la primera reacción de Pekín después de que Biden anunciase este miércoles que ha ordenado a los servicios de Inteligencia de EE.UU. que le entreguen un informe sobre el origen de la pandemia de la covid-19 en un plazo de 90 días.

El presidente estadounidense respondió así a la vuelta de las especulaciones sobre el origen del coronavirus, después de que la teoría de que surgió en un laboratorio de Wuhan (China) haya ganado enteros en los últimos días.

Eso como consecuencia de un informe de la Inteligencia de Estados Unidos publicado por The Wall Street Journal que presuntamente destapa que varios investigadores del Instituto de Virología de Wuhan se enfermaron en noviembre de 2019 y tuvieron que ser hospitalizados.

"Le he pedido a la comunidad de Inteligencia que redoble sus esfuerzos para recopilar y analizar información que pueda acercarnos a una conclusión definitiva, y que me informe en 90 días", dijo Biden este miércoles.

El mandatario detalló que dos de los servicios de Inteligencia de EE.UU. se inclinan hacia el origen del contacto humano con un animal infectado, mientras que un tercero hacia la idea del laboratorio.