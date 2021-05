Calentamiento global podría superar 1,5°C en los próximos 5 años

(Bloomberg) -- Hay alrededor de un 40% de posibilidades de que la temperatura global promedio durante al menos uno de los próximos cinco años sea 1,5ºC más alta que en la época preindustrial, y las probabilidades no hacen más que aumentar.

Lo más probable es que ese nivel de aumento de temperatura sea temporal, según una actualización anual sobre el clima encabezada por la Oficina Meteorológica del Reino Unido y publicada por la Organización Meteorológica Mundial (OMM, por sus siglas en inglés). Pero la cifra es significativa porque, al firmar el Acuerdo de París en 2015, la mayoría de los líderes mundiales se comprometió a tomar medidas que limitarían el calentamiento global a 1,5ºC y muy por debajo de 2ºC para fines de siglo.

“Nos estamos acercando de manera mensurable e inexorable al objetivo más bajo del Acuerdo de París sobre el cambio climático”, dijo el secretario general de la OMM, Petteri Taalas, en un comunicado. “Es otra llamada de atención que indica que el mundo necesita acelerar los compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y lograr la neutralidad de carbono”.

El año pasado igualó al 2016 como el más cálido que se haya registrado, con temperaturas 1,2°C por encima de la época preindustrial. Los últimos siete años han sido el septenio más cálido jamás registrado, una señal de que el cambio climático se está acelerando. El calentamiento global provocado por el hombre se está manifestando en fenómenos como el aumento del nivel del mar, el derretimiento del hielo marino y fenómenos meteorológicos extremos.

Si bien es probable que un año con temperaturas promedio 1,5°C más cálidas que la época preindustrial sea una excepción, eso tampoco significa que la próxima media década estará por debajo de los recientes récords. Es probable que las temperaturas promedio sean al menos 1°C superiores en cada uno de los próximos cinco años, y la OMM estima que serán entre 0,9°C y 1,8°C más cálidas. Existe un 90% de probabilidad de que al menos un año entre 2021 y 2025 se convierta en el más cálido registrado, desplazando al 2016 del primer puesto.

“Estas son más que solo estadísticas”, dijo Taalas. El aumento de las temperaturas significa “mayores impactos en seguridad alimentaria, salud, medio ambiente y desarrollo sostenible”.

Durante los próximos cinco años probablemente habrá más ciclones tropicales en el océano Atlántico y más lluvia en latitudes altas y la región del Sahel de África central, en comparación con el promedio entre 1981 y 2010. Este año, el suroeste de Norteamérica posiblemente será más seco que en el pasado, mientras que el Sahel y Australia serían más húmedos.

Los compromisos nacionales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero actualmente están muy por debajo de lo que se necesita para cumplir con el Acuerdo de París, según un análisis de las Naciones Unidas dado a conocer este año. Se espera que los líderes mundiales presenten objetivos climáticos más ambiciosos antes de la cumbre climática COP26, patrocinada por la ONU, que se celebrará en Glasgow en noviembre. La presión del público y la competencia internacional han generado un impulso en el frente de las políticas en los últimos meses, aunque aún hay importantes problemas sin resolver, como la creación de un mercado internacional de carbono que pondría un precio a las emisiones.

