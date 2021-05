Brasil festeja la declaración de cuatro estados libres de aftosa sin vacunación

La Organización Mundial de Salud Animal (OIE) declaró a los estados brasileños de Acre, Paraná, Río Grande do Sul y Rondonia como áreas libres de fiebre aftosa sin vacunación. EFE/Carlos Moreno/Archivo

Río de Janeiro, 27 may (EFE).- Brasil, el mayor productor y exportador mundial de carne bovina, festejó la decisión de este jueves de la Organización Mundial de Salud Animal (OIE) que elevó de 1 a 5 el número de estados del país reconocidos como libres de aftosa sin vacunación, por el efecto que podrá tener en las ventas.

En decisión anunciada este jueves en París, la organización internacional declaró a los estados brasileños de Acre, Paraná, Río Grande do Sul y Rondonia como áreas libres de fiebre aftosa sin vacunación, lo que les permite ofrecer sus carnes bovinas y porcinas sin necesidad de vacunar el rebaño.

Estos 4 estados, así como 5 municipios del estado de Mato Grosso y 14 del estado de Amazonas, se suman ahora a Santa Catarina, el único de Brasil que tenía hasta ahora la certificación como libre de aftosa sin necesidad de vacunación.

Según un comunicado divulgado por el Ministerio de Agricultura, las nuevas regiones que obtuvieron la certificación cuentan con un rebaño de unas 40 millones de reses, cerca del 20 % del rebaño brasileño (200 millones de cabezas).

BARRERAS SANITARIAS

El reconocimiento no sólo reducirá los costos de los productores, ya que no tendrán que invertir en vacunas -un ahorro anual de 90 millones de reales o 17 millones de dólares-, sino que les permitirá superar barreras sanitarias que enfrentaban sus carnes en algunos países, elevar el tipo de productos autorizados a exportar y colocar las carnes con mejores precios.

"Se trata de una importante conquista para la agropecuaria brasileña", festejó la ministra de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento de Brasil, Tereza Cristina Dias, en una teleconferencia por internet en la que participaron los gobernadores de los estados beneficiados.

Según la ministra, el reconocimiento de la OIE "abre diversas posibilidades para que el Gobierno trabaje en la conquista de nuevos mercados para las carnes bovina y porcina, así como en la ampliación de los tipos de productos exportados hacia países a los que ya tenemos acceso".

La funcionaria destacó igualmente que la mitad de la producción de carne porcina de Brasil procede de áreas declaradas como libres de fiebre aftosa sin necesidad de vacunación, lo que también impactará en la venta de carne de cerdo, de la que el país también es importante abastecedor mundial.

"La responsabilidad del servicio veterinario oficial aumenta con este cambio de estatus sanitario, cuya vigencia dependerá de la continuidad del apoyo y de la inversión en servicios de defensa agropecuaria", afirmó la ministra.

Brasil se impuso la meta de que todo el país sea declarado libre de fiebre aftosa sin vacunación hasta 2026.

La última vez que el gigante latinoamericano registró un brote de fiebre aftosa fue en 2006, cuando varios países restringieron sus compras de carne brasileña. Pero la situación fue superada rápidamente, lo que permitió que todo el país fuera declarado en 2018 como libre de fiebre aftosa con vacunación.

Pese a la crisis provocada por la pandemia de la covid-19, Brasil exportó el año pasado un récord de 2,016 millones de toneladas de carne bovina, con un crecimiento del 8 % frente a 2019, lo que lo confirmó como el mayor abastecedor mundial del producto.

Los ingresos del país por sus ventas de carne bovina saltaron un 11 %, desde 7.600 millones de dólares en 2019 hasta 8.400 millones de dólares en 2020.

En cuanto a la carne porcina, las exportaciones del año pasado también fueron récord, con 1,02 millones de toneladas embarcadas, un volumen que representa un 36,1 % superior al de 2019, y un valor de 2.270 millones de dólares, lo que equivale a un crecimiento del 42,2 %.