Bolivia.- Gobierno de Bolivia dice que el exministro Luis Fernando López está en Brasil y pedirá su extradición

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, ha informado este miércoles de que el exministro de Defensa Luis Fernando López se encuentra en Brasil y que pedirá su extradición al estar involucrado en la compra con sobreprecio de materiales no letales.



"No tenemos nada formal, sin embargo, de manera extraoficial, tenemos conocimiento de que este prófugo de la justicia se encuentra en Brasil", ha asegurado Del Castillo, informa el medio boliviano 'La Razón'.



Así, ha indicado que se pedirá la extradicción tanto al país brasileño como a Estados Unidos para su retorno a Bolivia para responder como presunto partícipe en un caso de corrupción en la compra de material no letal para la Policía y las Fuerzas Armadas.



Según recoge el medio citado, Luis Fernando López, ministro durante el mandato de Jeanine Áñez, fue parte de la compra con sobreprecio de materiales no letales en 2019 a través de una empresa intermediaria.



Del Castillo ha anunciado esto tras confirmarse la detención en Estados Unidos del exministro de Gobierno de Bolivia Arturo Murillo, 'número dos' de Áñez, por su participación en una red de sobornos y lavado de dinero, que le puede suponer una pena de 20 años de prisión si es hallado culpable.



La detención de Murillo se produjo horas después de que el Gobierno del presidente, Luis Arce, anunciara que solicitaría su extradición, puesto que está siendo investigado en Bolivia precisamente por este caso, malversación de fondos en la compra de material antidisturbios.



En este contexto, el ministro de Gobernación ha aseverado que Luis Fernando López, que está involucrado "en este clan mafioso de la corrupción", "tiene que rendir cuentas en ambos estados (Bolivia y Estados Unidos) por los delitos cometidos en ambas jurisdicciones".



Con la victoria de Luis Arce en las pasadas elecciones de octubre de 2020, muchos ministros de Áñez huyeron de Bolivia, entre ellos Murillo y López, que pusieron rumbo a Brasil.



La Fiscalía boliviana informó en enero que el exministro de Defensa estaba en Estados Unidos con Murillo.