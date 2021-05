Bolivia convoca a cinco 'extranjeros' para enfrentar a Venezuela y Chile

En la imagen, el delantero boliviano Marcelo Martins. EFE/Alberto Valdés/Pool/Archivo

La Paz, 26 may (EFE).- El entrenador de la selección boliviana de fútbol, el venezolano César Farías, convocó este miércoles a 26 jugadores, incluidos cinco 'extranjeros', para las jornadas 7 y 8 de las eliminatorias del Mundial de Catar 2022 en las que la Verde se medirá con sus similares de Venezuela y Chile, respectivamente.

El artillero Marcelo Martins Moreno, que milita en el Cruzeiro brasileño, y los defensores Luis Haquín del Deportes Melipilla chileno y Adrián Jusino del AE Larissas griego son parte de la nómina difundida por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

También fueron llamados el centrocampista Boris Céspedes, del Servette Football Club Geneve de Suiza, y el delantero Jaume Cuellar, del Spal italiano.

La base de la convocatoria son el Bolívar, que aportará siete jugadores, el The Strongest cuatro y el campeón Always Ready con igual número.

El listado de Farías se completa con dos futbolistas del Blooming, otros dos del Wilstermann y el Aurora y el Oriente Petrolero aportan uno cada uno.

Entre los convocados de los clubes locales destacan el portero Carlos Lampe, el experimentado goleador Juan Carlos 'Conejo' Arce, ambos del Always Ready, y los dos arqueros del Bolívar, Javier Rojas y Rubén Cordano.

Algunos futbolistas ya se encuentran en una concentración anticipada en el Centro de Alto Rendimiento del Always Ready en la localidad altiplánica de Huarina, a más de 3.800 metros de altitud a orillas del lago Titicaca, compartido con Perú.

Los demás se irán sumando a la concentración a medida que los representantes bolivianos en las copas Libertadores y Sudamericana completen su participación en las respectivas fases de grupos.

Tras la suspensión de las fechas 5 y 6 en marzo, Bolivia recibirá a Venezuela el 3 de junio en La Paz en la séptima jornada y visitará a Chile cinco días después en Santiago en la octava.

La Verde comparte con Perú el último puesto de las eliminatorias sudamericanas con 1 punto tras cuatro partidos disputados, como la caída en el debut ante Brasil, las dos derrotas en casa ante Argentina y Ecuador, y el empate logrado en su visita ante Paraguay.

Los 26 futbolistas elegidos por el venezolano son:

Arqueros: Carlos Lampe (Always Ready), Javier Rojas y Rubén Cordano (Bolívar).

Defensores: Diego Bejarano, Jairo Quinteros (Bolívar), José Sagredo (The Strongest), Enrique Flores (Always Ready), Oscar Ribera (Blooming), Luis Barboza (Aurora), Luis Haquín (Deportes Melipilla-CHI) y Adrián Jusino (AE Larissas-GRE).

Centrocampistas: Roberto Carlos Fernández, Leonel Justiniano, Erwin Saavedra (Bolívar), Diego Wayar, Ramiro Vaca, Jeyson Chura (The Strongest), Erwin Junior Sánchez (Blooming), Moisés Villarroel (Wilstermann), Henry Vaca (Oriente Petrolero) y Boris Céspedes (Servette-SUI).

Delanteros: Juan Carlos Arce, Rodrigo Ramallo (Always Ready), Gilbert Álvarez (Wilstermann), Jaume Cuellar (Spal-ITA) y Marcelo Martins Moreno (Cruzeiro-BRA).