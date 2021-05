Boeing pagará multa de 17 millones de dólares por los problemas con sus 737

Según un comunicado de la FAA publicado hoy, el organismo federal de aviación encontró que los sensores incluidos en los equipos instalados en 759 aparatos Boeing 737 MAX y NG no estaban aprobados para dichos equipos.. EFE/EPA/ANDY RAIN/Archivo

Nueva York, 27 may (EFE).- Boeing ha alcanzado un acuerdo con la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, en inglés) para el pago de una nueva multa de al menos 17 millones de dólares y por el que el gigante aeronáutico se compromete a llevar a cabo "correcciones" en su producción.

Según un comunicado de la FAA publicado hoy, el organismo federal de aviación encontró que los sensores incluidos en los equipos instalados en 759 aparatos Boeing 737 MAX y NG no estaban aprobados para dichos equipos.

"Mantener la seguridad de las personas que vuelan es nuestra principal responsabilidad. Eso no es negociable, y la FAA exigirá a Boeing y a la industria de la aviación que mantenga nuestros cielos seguros", dijo el administrador de la FAA, Steve Dickson, citado en la nota.

La nota aclara que la compañía aérea pagará los 17 millones de dólares en los 30 días posteriores a la firma del acuerdo con la FAA, que apuntó que si Boeing no completa ciertas "medidas correctoras" en el tiempo acordado, podría pagar hasta otros 10,1 millones de dólares en penalizaciones adicionales.

Entre las medidas exigidas por la FAA está el "fortalecimiento de los procedimientos para garantizar que no se instale en la aeronave ninguna pieza que no se ajuste a su diseño aprobado".

Asimismo, Boeing deberá realizar análisis de la gestión de riesgos de seguridad para determinar si sus procesos de supervisión de la cadena de suministro son apropiados y si la compañía está lista para aumentar de manera segura el índice de producción de sus Boeing 737.

Además, tendrá que revisar sus procedimientos de producción para permitir a la FAA observar las evaluaciones sobre la preparación del índice de producción, la información en la que la compañía aérea basa estas evaluaciones, así como el resultado final.

La organización también exigirá a Boeing que tome medidas para reducir la posibilidad de que vuelva a presentar a la FAA un avión con piezas que no cumplan con las certificaciones adecuadas y que mejore los procesos de supervisión de los proveedores de piezas de repuesto.

Tras el anuncio, las acciones de Boeing se dispararon y la compañía cerró la jornada bursátil con una subida del 3,87 %, encabezando el índice del Dow Jones.

El pasado enero, el Gobierno anunció otra multa de 5,4 millones de dólares contra el gigante de la aviación por supuestamente haber otorgado información errónea sobre las alas de los aviones 737, implicado en dos accidentes que se saldaron con 346 muertos en Indonesia y Etiopía.

Dos penalizaciones que se suman a la de 3,9 millones que el Ejecutivo ya propuso aplicar a Boeing en diciembre del año pasado por el mismo problema de las alas en el modelo 737.

El pasado enero también, el Departamento de Justicia anunció que había llegado a un acuerdo con Boeing por el que la compañía aeronáutica pagaría 2.500 millones de dólares en multas y compensaciones para cerrar una investigación penal sobre sus aviones 737 MAX en la que fue acusada de ocultar información al regulador sobre el fallo de diseño que causó dos accidentes mortales.

Los 737 Max fueron obligados a permanecen en tierra en marzo de 2019 en casi todo el mundo, después de dos accidentes en apenas cinco meses que dejaron 346 muertos en Indonesia y Etiopía.