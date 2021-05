Biden: "Vamos a reconstruir la clase media estadounidense"

El presidente de EE.UU., Joe Biden.EFE/EPA/TASOS KATOPODIS / POOL/Archivo

Washington, 27 may (EFE).- El presidente estadounidense, Joe Biden, aseguró este jueves que su objetivo económico principal es "reconstruir la clase media" del país a través del impulso de la creación de empleo y las ayudas públicas para superar los efectos de la pandemia.

"Wall Street no construyó este país, lo hizo la gran clase media estadounidense. Esta vez reconstruiremos la clase media", dijo Biden en un discurso en una universidad de Cuyahoga (Ohio).

En su intervención, Biden recalcó que, desde su llegada a la Casa Blanca, su Gobierno "ha cambiado el rumbo de una pandemia y una situación económica únicas" y que ahora EE.UU. debe preguntarse qué tipo de economía va a construir para el futuro.

"Creo que este es nuestro momento para construir una economía de abajo hacia arriba y del medio hacia afuera. No una economía hacia abajo", insistió.

Biden dio su discurso poco después de que varios medios estadounidenses adelantaran que presentará este viernes un presupuesto de 6 billones de dólares para el año fiscal 2022, que llevará el gasto federal a su nivel más elevado desde la Segunda Guerra Mundial.

El proyecto, que incluye sus dos grandes propuestas desveladas hasta el momento, el plan de inversión en infraestructuras y el de educación y cuidados sanitarios, asume déficits federales de más de un billón de dólares al año en la próxima década.

En concreto, para 2022 el déficit presupuestario de EE.UU. será de 1,8 billones de dólares, aunque la Casa Blanca espera que las iniciativas presentadas por Biden de subida de impuestos de sociedades para las grandes empresas y las rentas más altas ayude a contener el desequilibrio de las arcas públicas en los siguientes años.

La propuesta de Biden encarará con toda seguridad la negativa frontal de la oposición republicana en Congreso, donde deberá ser aprobado para ver la luz.

Según datos oficiales, EE.UU. tuvo un déficit de 3,1 billones de dólares en el año fiscal 2020 y ya ha acumulado más de 1,9 billones en los primeros siete meses del año fiscal 2021.

Asimismo, el déficit relativo al Producto Interno Bruto (PIB) del país se disparó a casi el 15 % en 2020, el nivel más alto desde 1945.

Sobre la situación económica actual, con un crecimiento del PIB del 1,6 % en el primer trimestre del año, según datos revelados este jueves por la Oficina de Análisis Económico (BEA), Biden señaló en su discurso que EE.UU. "está regresando".

"El plan económico de Biden está funcionando. Estados Unidos está en movimiento", agregó.